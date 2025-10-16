Il Resto del Carlino: “Modena, ti aspetta uno stadio stracolmo”

Meno tre alla grande sfida. Decisiva? No, non ancora. Importante? Eccome sì. Come sottolinea Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino di Modena, Palermo-Modena è molto più di una semplice partita dell’ottava giornata: è il big match tra la prima e la seconda della Serie B, una gara che ha acceso l’attesa in città e tra i tifosi di entrambe le squadre.

La sosta per le nazionali ha amplificato l’attesa, rendendo l’attesa ancora più trepidante. E i numeri parlano chiaro: al “Renzo Barbera” si va verso il record stagionale di presenze, con oltre 33 mila spettatori previsti. Come riporta Bedoni sulle pagine de Il Resto del Carlino di Modena, sarà una cornice spettacolare, nonostante il rischio di pioggia previsto per domenica.

Tra il pubblico ci sarà anche un piccolo ma coraggioso gruppo di tifosi ospiti: 158 i modenesi che affronteranno la trasferta più lunga della stagione. «Un viaggio impegnativo ma carico d’orgoglio», scrive Alessandro Bedoni del Resto del Carlino di Modena, sottolineando come il club emiliano abbia scelto di vivere la settimana in totale concentrazione, lontano da distrazioni esterne, per arrivare nel migliore dei modi alla sfida del “Barbera”.

La partita sarà speciale anche per i tanti incroci emotivi. Inzaghi e Sottil, compagni di squadra ai tempi dell’Atalanta 1996/97, si ritrovano oggi da avversari in panchina. In campo, invece, Antonio Palumbo affronterà la sua ex squadra, proprio come Francesco Di Mariano, palermitano doc, e Simone Santoro, nato a Messina ma cresciuto nel vivaio rosanero.

Come segnala Bedoni su Il Resto del Carlino di Modena, a certificare il peso della sfida arriva anche la designazione arbitrale: sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, arbitro internazionale con oltre cento presenze in Serie A, a dirigere il match. Per il Modena sarà il sesto incrocio con il fischietto veneto (una sconfitta e cinque pareggi, l’ultimo nel novembre 2023 a Parma).

Una sfida d’alta quota, tra ambizioni, ex dal dente avvelenato e pubblico delle grandi occasioni. Palermo-Modena promette spettacolo.