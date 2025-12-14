Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da promozione: miglior avvio dell’era CFG”

L’andatura è quella delle stagioni da promozione, ma ora la sfida è non disperdere quanto costruito. Il Palermo si gode la miglior partenza dell’era City Football Group dopo 16 giornate di campionato, con la consapevolezza che la strada verso la Serie A è ancora lunga e che la concorrenza al vertice resta feroce. Un avvio solido, certificato dai numeri, come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Con la gestione Inzaghi, i rosanero hanno raggiunto quota 29 punti. Nella storia recente, nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre volte il Palermo aveva fatto meglio dopo 16 giornate: 33 punti nel 2003/04, 30 nel 2013/14 e nel 2018/19. Nei primi due casi la stagione si concluse con la promozione in Serie A, mentre nel 2018/19 il terzo posto fu poi cancellato prima dalla penalizzazione di 20 punti e successivamente dal fallimento societario per problemi finanziari. Un parallelismo che pesa, come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Il confronto con le precedenti stagioni targate CFG evidenzia un netto salto di qualità. Dopo 16 giornate, il Palermo ha oggi 10 punti in più rispetto al 2022/23, quattro in più del 2023/24 e sei in più del 2024/25. Un miglioramento costante che conferma la bontà del lavoro impostato e, soprattutto, della scelta tecnica fatta in estate, come evidenzia ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.

Se si guarda alle annate concluse con una promozione firmate da Inzaghi, il confronto resta impegnativo ma stimolante. Nel 2019/20, alla guida del Benevento, l’attuale tecnico rosanero aveva raccolto 37 punti dopo 16 giornate; lo scorso campionato, con il Pisa, era arrivato a 34. Numeri superiori agli attuali 29, ma inseriti in contesti differenti e con un campionato ancora tutto da scrivere.

Adesso il Palermo guarda avanti. L’obiettivo è chiudere il 2025 con altri risultati di prestigio contro Avellino e Padova. Se i rosa sapranno confermare quanto mostrato nelle ultime tre partite, sognare non sarà più vietato. La classifica autorizza l’ambizione, ma serviranno continuità e maturità per trasformare un grande avvio in un traguardo concreto, come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.