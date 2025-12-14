Giornale di Sicilia: “Gol spacca partita e pesanti, Le Douaron adesso incide”

Nel nome di Jeremy Le Douaron. La terza vittoria consecutiva del Palermo in campionato, evento che non si verificava da quasi due anni, porta la firma dell’attaccante francese, diventato oggi una pedina centrale nello scacchiere di Inzaghi. Arrivato la scorsa stagione dal Brest tra grandi aspettative, Le Douaron ha attraversato una fase di ambientamento complessa tra le difficoltà della Serie B e del calcio italiano, prima di imporsi con continuità e personalità. Un percorso raccontato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Il numero 21 si è guadagnato un ruolo di primo piano sul campo, tanto da spingere Inzaghi a puntare su di lui anche a scapito di giocatori dal peso specifico maggiore all’interno dello spogliatoio, come Brunori. Scelte tecniche che oggi trovano piena legittimazione nei numeri e nelle prestazioni. Il gol decisivo contro la Sampdoria ha fruttato tre punti pesantissimi e ha confermato una tendenza ormai chiara: Le Douaron è decisivo quando le partite sono in equilibrio, come sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Contro i blucerchiati è bastato un uno contro uno alla mezz’ora per spezzare la resistenza degli ospiti e indirizzare il match. Per l’attaccante francese si tratta del terzo centro stagionale, il secondo consecutivo dopo quello segnato all’Empoli, anche in quel caso rete d’apertura. Sbloccare le partite sta diventando una specialità del numero 21, già decisivo contro il Bari con un destro preciso sull’angolino a risultato fermo. Non un caso, ma una costante che sta caratterizzando il suo campionato, come evidenzia ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

Il Bari, peraltro, conosce bene Le Douaron. La scorsa stagione, nel match di Santo Stefano, fu proprio una sua rete a decidere l’1-0 in favore del Palermo. Una capacità di trovare il varco giusto che si era vista anche nella vittoria contro la Juve Stabia al Barbera, firmata da una zampata del francese. Un feeling particolare con le gare tese e con i momenti che contano.

E proprio il Barbera rappresenta il palcoscenico ideale per Le Douaron, che davanti al proprio pubblico ha spesso trovato gol pesanti e da tre punti. I mugugni iniziali, legati anche al suo status di acquisto più oneroso del mercato estivo 2024 sotto la gestione De Sanctis, hanno lasciato spazio agli applausi. Oggi immaginare un Palermo senza l’ex Brest appare complicato: accanto a Pohjanpalo, Inzaghi sa di poter contare anche sui gol di Le Douaron. Una certezza nuova e decisiva nella corsa rosanero, come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.