Corriere dello Sport: “Palermo insiste. Non solo Pierini”

Può un gol subito al 95’, con un tiro da trenta metri, modificare strategie di mercato già definite? La risposta è no, soprattutto nelle logiche del City Football Group. Tuttavia, come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il finale amaro di Mantova impone al Palermo più di una riflessione, perché tocca proprio i punti che il club ha sempre indicato come migliorabili.

La squadra di Inzaghi resta costruita su intensità e forza fisica, caratteristiche che l’hanno portata al quarto posto e pienamente in corsa per la promozione, diretta o attraverso i playoff con posizione privilegiata. Eppure, sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il dominio territoriale visto al Martelli senza il colpo del ko ha ribadito un limite strutturale: nei momenti caldi manca un elemento capace di gestire il pallone, abbassare i ritmi e creare occasioni con maggiore lucidità.

Ruolo e collocazione tattica saranno valutati dallo staff tecnico, ma l’idea più percorribile sembra quella di un trequartista più che di un centrocampista puro. Nel progetto disegnato in estate da Osti e Inzaghi, spiega Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, si è creato un vuoto dopo la partenza di Brunori, ed è proprio lì che il Palermo sta concentrando i maggiori sforzi. Un innesto con caratteristiche diverse da quelle attuali potrebbe arricchire la proposta offensiva e ridurre il rischio di altri finali beffardi.

Parallelamente resta aperta la caccia a una punta. Al momento il Palermo dispone di una sola casella over disponibile, rientrata grazie alla partenza di Bardi e all’inserimento di Avella, ma il mercato può sempre offrire soluzioni inattese. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, tra i profili monitorati c’è Dennis Johnsen, norvegese classe 1997, protagonista della promozione con la Cremonese e oggi poco utilizzato da Nicola. Piace anche Nicholas Pierini del Sassuolo, mentre resta complicata la pista che porta a Mattia Tramoni, valorizzato dal Pisa. A Inzaghi non dispiacerebbe nemmeno il ritorno di Stefano Moreo, già conosciuto in rosanero.

Per la difesa, infine, rimane sullo sfondo il nome di Giangiacomo Magnani, ma ogni operazione sarà legata a uscite necessarie per rispettare i vincoli della lista over. Nel frattempo, il Palermo dovrà fare a meno di Inzaghi in panchina: il giudice sportivo ha fermato l’allenatore per una giornata dopo l’espulsione di Mantova. Contro lo Spezia toccherà al vice Maurizio D’Angelo guidare la squadra, come riportato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.