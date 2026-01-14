Corriere dello Sport: “Magnani rientra a Palermo. Intrigo Valoti, tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e coinvolge numerosi club su più fronti. Come riportano Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Sampdoria è tra le società più attive in questa fase, con diverse operazioni ormai in dirittura d’arrivo.

In casa blucerchiata è in chiusura il prestito del centrocampista Mattia Viti dal Nizza, mentre per la difesa è ormai definito l’arrivo di Fabio Badarau, classe 2007 della Juventus, con la formula del prestito secco. In uscita, invece, Victor Narro è destinato al campionato spagnolo dopo l’offerta presentata dal Real Murcia, come spiegano ancora Gerboni e Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport.

Si muove anche il Mantova, che ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Nicolò Buso dal Catanzaro. Ufficialità pure per il Sudtirol, che rinforza il centrocampo con Domen Crnigoj dalla Triestina: contratto fino a giugno con opzione per un’ulteriore stagione. Secondo Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, il Venezia stringe i tempi per Giuseppe Ambrosino del Napoli, con il via libera atteso nelle prossime ore.

La Juve Stabia rimpiazza Giacomo Stabile, trasferitosi al Bari via Inter, con Christian Dalle Mura, prelevato a titolo definitivo dal Cosenza. Il club campano valuta inoltre la fattibilità dell’operazione Rui Modesto, di proprietà dell’Udinese, mentre per l’attacco restano calde le piste che portano a Giacomo Corona del Palermo e Luca Pandolfi del Catanzaro.

Tra le altre operazioni, la Carrarese ha ceduto in prestito alla Igea Virtus l’esterno difensivo Eliman Cham. L’Entella si rinforza in avanti con Luigi Cuppone, arrivato dal Cerignola, mentre la Reggiana è pronta a salutare Giangiacomo Magnani, che rientra al Palermo interrompendo il prestito per motivi familiari, nonostante l’infortunio rimediato contro la Sampdoria. Tutti passaggi ricostruiti da Gerboni e Pescatore sul Corriere dello Sport.

Ripartita anche la trattativa tra Reggiana e Sudtirol per Mamadou Coulibaly, destinato alla partenza senza contropartite tecniche. Ceduto in prestito alla Sambenedettese il difensore Tomas Lepri, mentre Francesco Pio Vallarelli è vicino al trasferimento temporaneo. Situazione intricata, infine, per Mattia Valoti: il Cesena rischia di perdere il centrocampista, con la Cremonese attendista e lo Spezia pronto a inserirsi con un’offerta pluriennale. Il Catanzaro, infine, tratta con lo Spezia per Pietro Beruatto, con l’opzione del titolo definitivo, come riferiscono ancora Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport.