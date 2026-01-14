Corriere dello Sport: “Ademola Lookman lascia l’Italia. Pisa, ancora colpi in attacco. Tutte le trattative del giorno”

Il Galatasaray è sbarcato in Italia con un obiettivo chiaro: provare ad affondare il colpo per Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, 28 anni, è da tempo nel mirino del club turco, che dopo mesi di contatti indiretti ha deciso di esporsi in prima persona per trattare con la Dea. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il nigeriano è affascinato dalla proposta economica del Galatasaray, pronto a garantirgli un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

L’Atalanta, come sottolinea ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, valuta Lookman 40 milioni di euro e ha aperto alla cessione già nella sessione di gennaio. Un’operazione che potrebbe essere agevolata dall’arrivo di Giacomo Raspadori, acquistato per 25 milioni di euro, mossa che ridisegna l’attacco nerazzurro. In Turchia, Lookman ritroverebbe anche il connazionale Victor Osimhen, elemento che pesa nella riflessione del giocatore.

Sul tavolo resta anche l’interesse del Fenerbahçe, ma il Galatasaray vuole sfruttare la presenza in Italia del vicepresidente Abdullah Kavukcu e dell’amministratore delegato per mantenere il vantaggio nella corsa al nigeriano. Una strategia evidenziata da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, che racconta come il club giallorosso voglia chiudere prima dell’inserimento definitivo dei rivali.

Punto Lecce. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Oumar Ngom. Il centrocampista classe 2003 ha sostenuto le visite mediche e firmato un contratto fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. L’operazione, da 2 milioni di euro più bonus, è stata definita nella giornata di ieri: Ngom indosserà la maglia numero 79.

Situazione in evoluzione anche in casa Torino, alle prese con una mini-rivoluzione legata alle uscite. Proseguono i contatti con il Botafogo per il difensore brasiliano David Ricardo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi attende una risposta all’ultima offerta da 6 milioni di euro, come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

DDR e Baldanzi. Il Genoa guidato da Daniele De Rossi resta fortemente interessato a Tommaso Baldanzi. Dopo il passo indietro della Fiorentina, i rossoblù hanno intensificato i contatti con l’entourage del classe 2003. De Rossi lo stima da tempo e fu proprio lui a volerlo alla Roma nel gennaio 2024. La formula discussa è quella del prestito con diritto di riscatto, con la Roma pronta a liberarlo dopo l’arrivo di nuovi rinforzi offensivi.

Capitolo portiere: la trattativa per Bento con l’Al-Nassr è momentaneamente bloccata. Nonostante lo scambio di documenti, un’improvvisa emergenza tra i pali ha costretto il club arabo a congelare l’operazione. Il Genoa ha fretta e valuta alternative: Stefan Ortega del Manchester City resta in cima alla lista.

Mosse Pisa. Il club nerazzurro continua a cercare rinforzi in attacco. Casper Tengstedt, ex Verona ora al Feyenoord, e Neal Maupay restano obiettivi concreti. Per l’attaccante del Marsiglia, però, la concorrenza è forte: Siviglia e Getafe sono in prima linea, anche se l’OM ha già dato il via libera a una cessione in prestito in questa finestra di mercato.