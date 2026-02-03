Palermo, mercato ok per Lombardi: «Johnsen scelta giusta»

Il mercato di gennaio si è chiuso senza grandi colpi, seguendo una linea di prudenza adottata da molte società. A tracciare un bilancio è Stefano Lombardi, operatore di mercato, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb. «È stato un mercato un po’ al risparmio, come in tanti ci aspettavamo. Certamente quello estivo sarà più scoppiettante», ha spiegato Lombardi a TuttoMercatoWeb, come riportato da Alessio Alaimo.

Secondo Lombardi, l'"Oscar del mercato" va assegnato alla Fiorentina. «Ha provato a rinforzarsi prendendo un po' di giocatori e, secondo me, potrebbe risalire posizioni in classifica», ha dichiarato l'operatore di mercato, sottolineando la strategia del club viola.

Spazio poi al Pisa, che ha deciso di cambiare guida tecnica ripartendo da Hjelmärk. Un'operazione che Lombardi giudica con interesse: «È un'operazione un po' suggestiva. Ripartiranno con entusiasmo, vedremo…».

Situazione delicata anche a Verona, dove si è arrivati all'esonero di Zanetti. «Altra impresa tosta. L'allenatore deve trovare l'amalgama giusto per venire fuori da questa situazione che non è facile. Ma a Verona c'è Sogliano, uno che sa lavorare bene», ha spiegato Lombardi.

Passando alla Serie B, Lombardi promuove diversi movimenti: «Bene il Monza con Cutrone e il Palermo con Johnsen. Vedo molto bene anche il Venezia».

Capitolo singoli: Mosti, nonostante l'interesse di altri club, resta a Castellammare. «Sta facendo bene. Abbiamo avuto delle richieste ma lui sta bene a Castellammare. Preferisce rimanere e in futuro si vedrà», ha chiarito Lombardi.

Conferme anche in casa Virtus Entella, dove Marconi continua a rappresentare una certezza: «Ivan sta facendo bene, confermandosi ancora una volta. Sono contento», ha concluso Lombardi.

Infine, uno sguardo a chi ha deluso le aspettative sul mercato. «Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, però ha una rosa competitiva e, secondo me, un ottimo allenatore. Farà comunque bene», ha concluso Lombardi.