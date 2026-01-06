Repubblica: “Mercato, non solo attacco. Il Palermo che sogna cerca Barba e Vergara”

Il Palermo non limita le proprie riflessioni al solo reparto offensivo. Il mercato di gennaio viene studiato con attenzione anche per fortificare altre zone del campo, pur senza stravolgimenti. A centrocampo non sono previste rivoluzioni, ma resta vivo l’interesse per Antonio Vergara, classe 2003 del Napoli, che non sta trovando continuità in azzurro. Appena cinque minuti disputati finora, ma tantissime richieste sul tavolo: il Palermo lo aveva già seguito mesi fa durante il ritiro estivo, ricevendo però un netto rifiuto da Conte. Un tema ripreso da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, che evidenzia come il profilo continui a essere monitorato.

Capitolo difesa. È attesa entro pochi giorni la risposta definitiva di Giangiacomo Magnani, che a inizio stagione ha lasciato Palermo per problemi familiari trasferendosi alla Reggiana. Il club emiliano vorrebbe trattenerlo, ma resta aperta la possibilità di un ritorno in Sicilia. Il verdetto è atteso entro dieci giorni, come sottolinea la Repubblica Palermo nell’analisi firmata da Alessandro Geraci.

Sulla corsia destra, inoltre, sono attese ulteriori mosse. Il probabile addio di Diakité, che non ha convinto pienamente, apre nuovi scenari: il difensore piace all’Avellino e non è esclusa neppure una soluzione all’estero. In entrata, invece, proseguono i sondaggi per Federico Barba, attualmente al Persib in Indonesia. Il centrale classe 1993 ha un contratto particolare che gli consentirebbe di liberarsi a parametro zero in caso di offerte dall’Italia, come riportato ancora da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.

Interventi previsti anche tra i pali. Dopo il passaggio di Bardi al Mantova, sembra vicino anche l’addio di Michele Avella, seguito da diversi club di Serie C, tra cui il Potenza. Joronen e Gomis restano certezze per Inzaghi, ma l’arrivo di un terzo portiere è considerato inevitabile. Uno scenario delineato da la Repubblica Palermo a firma di Alessandro Geraci.

Sul fronte uscite, attenzione alla situazione di Davide Veroli. Il classe 2003 è seguito dal Mantova, mentre la Sampdoria valuta la possibilità di riportarlo a casa, impiegandolo come braccetto difensivo nella linea a tre. Possibile anche il prestito di Giacomo Corona, finito nel mirino di Reggiana, Entella, Juve Stabia e Mantova. Proprio contro il Mantova, domenica, il Palermo disputerà l’ultimo match del girone d’andata, potendo contare su un sostegno massiccio del pubblico rosanero: settore ospiti sold out, con circa 950 tifosi pronti a spingere la squadra al “Martelli”.