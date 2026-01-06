Repubblica: “Palermo, restano tre i nomi per sostituire Brunori”

Ora il mercato può davvero entrare nel vivo. Il Palermo è chiamato a intervenire in questa finestra di gennaio per registrare la squadra in vista del prosieguo del campionato, ma senza snaturarne l’anima. La linea è chiara: pochi innesti, mirati, capaci di colmare le lacune emerse. Un’analisi che emerge con forza dal punto fatto da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, che fotografa le esigenze rosanero con precisione.

Il primo reparto sotto osservazione è inevitabilmente l’attacco, diventato prioritario dopo l’addio di Brunori. L’ex capitano rosanero si è legato alla Sampdoria fino a giugno e ha già manifestato entusiasmo per la nuova avventura, cercando riscatto dopo le tante panchine sotto la gestione Inzaghi. Un’uscita pesante, considerando che Brunori resta il secondo miglior marcatore di sempre nella storia del club, come ricorda Alessandro Geraci nell’analisi pubblicata su la Repubblica Palermo.

Il Palermo, attraverso le parole del direttore sportivo Osti, ha fatto sapere che arriverà un attaccante forte, di livello, capace di compensare l’assenza dell’italo-brasiliano. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Dennis Johnsen della Cremonese, finito ai margini in Serie A con appena sette presenze e 239 minuti complessivi. La trattativa, però, non è semplice: sul norvegese c’è anche il Venezia, terzo in classifica, club in cui Johnsen ha militato per quattro stagioni conquistando la promozione nel 2021. Uno scenario delineato ancora da la Repubblica Palermo, a firma di Alessandro Geraci.

Resta viva anche la pista che porta a Matteo Tramoni. Il classe 2000 è un profilo che Inzaghi conosce bene per averlo allenato sia al Brescia sia al Pisa, club che lo considera un elemento fondamentale. I toscani, però, partono da una valutazione elevata, circa sei milioni di euro, cifra che il Palermo spera di ridimensionare per non appesantire ulteriormente un bilancio già impegnato dagli investimenti estivi. Intanto Tramoni è regolarmente sceso in campo contro il Como, segnale di una situazione ancora tutta da decifrare, come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.

Sul tavolo resta infine l’opzione Nicholas Pierini del Sassuolo. L’esterno offensivo fatica a trovare spazio nella squadra guidata da Grosso, ma al tempo stesso valuta la possibilità di restare in Serie A e rinviare ogni decisione a fine stagione. Una tempistica che potrebbe non combaciare con le esigenze del Palermo, chiamato a colmare il vuoto lasciato da Brunori in tempi brevi. La fase è ancora di studio, ma la necessità di intervenire è evidente, come ribadito da la Repubblica Palermo nell’approfondimento firmato da Alessandro Geraci.