Corriere dello Sport: “Acquisto storico per il Pisa. Tutte le trattative del giorno in A”

Il Pisa accoglie il suo nuovo bomber. Rafiu Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2003, è arrivato ieri in Italia e si è subito aggregato al gruppo guidato da Alberto Gilardino. Un’operazione imponente, raccontata da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, che porta il club toscano a investire 9 milioni di euro più 2 di bonus per strapparlo al Viktoria Plzen.

Come sottolinea ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, si tratta di un acquisto storico per il Pisa, non solo per l’entità economica ma anche per il profilo del giocatore, già protagonista in Europa contro Roma e Lazio. Durosinmi ha svolto le visite mediche a Bologna prima di raggiungere la squadra in serata, mostrando grande entusiasmo per la nuova avventura in Serie A.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, a firma Eleonora Trotta, è arrivato in Italia anche Juan Arizala, esterno colombiano classe 2004. A lungo seguito dal Milan, il giocatore ha sostenuto i test medici a Villa Stuart per l’Udinese: operazione chiusa a 3 milioni di euro.

Capitolo centrocampo. Il Lecce monitora il mercato offensivo ma continua a considerare prioritario il rafforzamento in mezzo al campo. Jacopo Fazzini non rappresenta una pista concreta, mentre proseguono i contatti per Antonio Vergara del Napoli, seguito anche da Parma, Como e Cremonese. I salentini hanno intanto ufficializzato l’arrivo di Wiktor Staszak, classe 2006, prelevato dal Wisla Cracovia. Una strategia chiara, ribadita ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, che fotografa le manovre giallorosse.

In Sardegna sono ore decisive per Hans Nicolussi Caviglia. Cagliari e Venezia trattano senza sosta per arrivare a un’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Parallelamente, il club rossoblù lavora anche su un difensore centrale destro e su un esterno offensivo.

Infine il Torino, pronto a cambiare volto. Kristjan Asllani è destinato a lasciare per liberare spazio a un nuovo innesto sulla trequarti, mentre in difesa resta forte l’interesse per David Ricardo del Botafogo. Il ds Gianluca Petrachi continua i contatti con l’entourage del giocatore, considerato una priorità nella mini-rivoluzione granata, come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport di Eleonora Trotta.