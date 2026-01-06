Corriere dello Sport: “Avellino, Riccio con Ceccherini. Tutte le trattative del giorno in B”

L’Avellino è attivamente impegnato sul mercato con l’obiettivo di completare l’organico, concentrandosi in particolare su un difensore centrale e su un centrocampista. Come riportano Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, i biancoverdi hanno già definito gli arrivi del terzino sinistro Marco Sala e del giovane centrale Filippo Reale, ma il lavoro della dirigenza è tutt’altro che concluso.

Nel reparto arretrato l’Avellino prova ora l’accelerazione decisiva per Alessio Pio Riccio della Sampdoria. L’alternativa porta a Pedro Felipe della Juventus, ma resta viva anche la pista che conduce a Federico Ceccherini della Cremonese, profilo di esperienza che garantirebbe solidità immediata. Una situazione fluida, come sottolineato ancora da Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, con valutazioni in corso su più fronti.

A centrocampo è corsa a tre per raccogliere l’eredità di Emmanuel Gyabuaa. Il Napoli è pronto a cedere in prestito Coli Saco, mentre Luca Belardinelli e Lorenzo Ignacchiti dell’Empoli rappresentano più di semplici alternative. Attenzione anche alla concorrenza su Claudio Manzi, seguito da Catania, Crotone e Cosenza. Per Facundo Lescano, invece, sono arrivate offerte ufficiali da Salernitana e Brescia: il club sta valutando il da farsi, come riferisce il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Boccucci e Pescatore.

Il mercato coinvolge anche altre realtà. La Sampdoria è pronta ad accogliere il portiere Tommaso Martinelli dalla Fiorentina con la formula del prestito secco. Dall’Inter, via Empoli, è in arrivo il difensore Franco Carboni, seguito anche dal Mantova. Il Venezia ha chiuso per Simone Panada dall’Atalanta Under 23 ed è in pressing sull’attaccante Seydou Fini del Genoa.

Ancora movimenti in casa Spezia, che lavora alle uscite di Antonio Candela e Vanja Vlahovic, mentre in entrata è atteso il centrocampista Emanuele Adamo dal Cesena. A Reggio Emilia è arrivato il difensore brasiliano Lucas Pasquoto Marcon, classe 2004, proveniente dall’Avaì. Sul centrocampista uruguaiano Martin Suárez, infine, è emerso che il Montevideo Wanderers manterrà il 15% sulla futura rivendita. Il direttore sportivo Domenico Fracchiolla ha inoltre chiesto alla Juventus il giovane centrocampista Augusto Owusu. Tutti scenari monitorati, come ribadito da Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, in una fase di mercato particolarmente intensa.