Corriere dello Sport: “Corona e Sardo, il Pescara ora fa spazio ai rinforzi”

Il Pescara apre ufficialmente il mercato di gennaio con una cessione importante. Come riporta Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il centrocampista Niccolò Squizzato è stato trasferito a titolo definitivo alla Virtus Entella. Si chiude così l’esperienza in biancazzurro del classe 2001, che lascia dopo due stagioni e mezzo e 92 presenze complessive, impreziosite anche dal debutto ufficiale in Serie B.

Il lavoro della dirigenza, però, non si ferma qui. Secondo quanto riferisce ancora Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Ravenna per l’attaccante Lorenzo Sgarbi, 24 anni, di proprietà del Napoli, con il club romagnolo attualmente in piena corsa per la promozione in Serie B.

Con la prima cessione definita, il Pescara punta ora a rinforzare l’organico. In cima alla lista, come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi di Paolo Renzetti, ci sono il centrocampista del Monza Jacopo Sardo e il difensore del Torino Alessandro Dellavalle, attualmente in prestito al Modena. Entrambi profili giovani e funzionali al progetto tecnico.

Per il reparto offensivo, il nome principale resta quello di Giacomo Corona. Il classe 2004, ex bomber del Pontedera e di proprietà del Palermo, è il primo obiettivo del direttore sportivo Pasquale Foggia. Il club rosanero non ha ancora dato il via libera al prestito, ma il giocatore, che ha trovato poco spazio in stagione, spinge per una soluzione che gli garantisca maggiore minutaggio. La destinazione Pescara potrebbe rappresentare l’occasione giusta, anche se su Corona restano vigili Reggiana, Entella e Juve Stabia, prossimo avversario dei biancazzurri.

L’alternativa, come evidenzia Paolo Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport, porta a Valerio Crespi dell’Avellino. Nell’operazione potrebbe rientrare anche uno scambio con Davide Merola, profilo gradito al club irpino. Sempre per l’attacco è tornato di attualità il nome di Alberto Cerri del Como, per lui sarebbe un ritorno in Abruzzo dopo l’esperienza del 2017. Il nome nuovo è invece quello di David Stukler, classe 2003 della Cremonese.

Capitolo a parte per Gaetano Letizia. Il difensore 35enne ha compiuto un vero e proprio atto d’amore, rifiutando un biennale del Ravenna per restare a Pescara. Sul fronte uscite, se dovessero partire Brandes, Graziani e Berardi, il club potrebbe puntare su Alessandro Romano, 19enne della Roma Primavera. Intanto Gorgone, dopo la squalifica, ha ripreso la preparazione al Poggio: risentimento muscolare per Letizia, Okwonkwo parzialmente in gruppo, lavoro differenziato per Oliveri, Merola e Kraja, assente Faraoni.