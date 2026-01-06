Mantova, lavoro intenso a Veronello verso il Palermo. Modesto in emergenza

Doppia seduta d’allenamento ieri per il Mantova a Veronello, sotto il sole di Calmasino, con la squadra concentrata sulla sfida di domenica alle 15 al “Martelli” contro il Palermo. Una partita delicata, preparata però in un contesto non semplice sul fronte dell’infermeria.

Resta infatti fuori causa l’attaccante Nicholas Bonfanti, fermato da un infortunio serio che lo ha già costretto a saltare le ultime due gare del 2025 e che lo terrà ai box ancora per diverse settimane. Tempi lunghi anche per Valerio Mantovani, che prosegue il recupero dopo il grave stiramento al polpaccio rimediato mesi fa: per rivederlo in campo servirà ancora pazienza.

Le prossime ore saranno invece decisive per chiarire il destino di Fiori e Galuppini, così come quello di Festa, che continua comunque ad allenarsi regolarmente con il gruppo biancorosso. Contro i rosanero di Inzaghi, Modesto dovrà rinunciare anche a Radaelli, fermato per un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata a Carrara.

Da monitorare infine le condizioni di Caprini: l’esterno ha saltato la trasferta toscana per un problema muscolare, ma è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a strappare la convocazione. Un quadro complesso, dunque, per il Mantova, chiamato a stringere i denti e a trovare soluzioni alternative per affrontare un Palermo atteso domenica in uno stadio tutto esaurito.