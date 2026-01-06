Tuttosport: “Palermo in pressing su Pierini. Tutte le trattative del giorno in B”

Il Palermo è pronto a rompere gli indugi per consegnare a Inzaghi il rinforzo offensivo atteso dopo la separazione, non priva di tensioni, con Brunori, passato alla Sampdoria. Come riporta Marco Bisacchi su Tuttosport, il club rosanero ha ormai ristretto il campo individuando in Nicholas Pierini, classe 1998 in uscita dal Sassuolo, il profilo più adatto per colmare il vuoto lasciato dall’ex capitano.

Pierini è considerato una soluzione ideale per duttilità e caratteristiche: può agire sia da esterno offensivo sia da attaccante centrale, offrendo a Inzaghi diverse alternative tattiche. Un’accelerazione concreta, sottolineata ancora da Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, che però non chiude definitivamente la porta ad altre piste. Resta infatti viva l’opzione Dennis Johnsen della Cremonese, altro pezzo pregiato del mercato di gennaio, su cui è forte anche il Venezia.

Proprio il Venezia, intanto, ha già rinforzato il centrocampo chiudendo per Simone Panada, 23 anni, dall’Atalanta Under 23. Un’operazione che conferma la vivacità del mercato cadetto, come evidenziato da Tuttosport nell’analisi firmata da Marco Bisacchi. Sempre in Serie B, il Modena ha piazzato un colpo a sorpresa tra i pali assicurandosi Abdullah Laidani, 22enne portiere svizzero in arrivo dal Wil, con contratto fino al 2028 e opzione per un’ulteriore stagione.

In Emilia si muove anche la Reggiana, che ha ufficializzato il primo innesto: Martin Eduardo Suárez Debattista, centrocampista uruguaiano di 21 anni, svincolato dopo l’ultima esperienza al Montevideo Wanderers. Situazione diversa per lo Spezia, dove si allontana Hernani del Parma, mentre resta aperta la pista Bohinen, oggi al Venezia ma di proprietà del Genoa, dopo la partenza di Salvatore Esposito verso la Sampdoria. Possibili anche uscite all’estero per Hristov e Wisniewski.

La Sampdoria, tra le società più attive, dopo gli arrivi di Esposito e Brunori è pronta a ufficializzare Begic, esterno classe 2002 in prestito dal Parma. Oggi sono previste a Genova le visite mediche di Tommaso Martinelli, portiere classe 2005 che arriva in prestito secco dalla Fiorentina. Resta invece in stand by il tesseramento di Mitoglou, difensore greco in uscita dall’Aek Atene, con valutazioni approfondite sulle sue condizioni fisiche. In difesa restano nomi caldi Odenthal del Sassuolo e Franco Carboni, 22 anni, di proprietà dell’Inter e attualmente all’Empoli, fratello di Valentin Carboni.

Movimenti importanti anche a Bari. Gaston Pereiro ha rotto con il club biancorosso e non è ancora rientrato dall’Uruguay dopo le vacanze natalizie: per lui si profila un trasferimento nel campionato cileno. Il Bari, dopo aver chiuso l’operazione Cistana con lo Spezia, può lasciare partire Vicari verso Mantova, mentre dai virgiliani potrebbe rientrare Valerio Mantovani.

Infine l’Entella, dove potrebbe consumarsi l’addio di Benali, centrocampista ex Bari che ha deluso a Chiavari ed è finito nel mirino del Pescara. Sempre all’Entella piace Squizzato, classe 2001 del Pescara, e non è escluso che si possa lavorare a uno scambio. Un quadro ampio e intrecciato che conferma come il mercato stia entrando nella sua fase più calda, come ribadito più volte da Marco Bisacchi su Tuttosport.