Tuttosport: “Pisa, 2 botti per Gilardino. Tutte le trattative del giorno in A”

Può sorridere Alberto Gilardino nonostante l’ultimo posto in classifica del suo Pisa. La società nerazzurra ha deciso di intervenire con forza sul mercato, recapitandogli due rinforzi pesanti già a inizio gennaio. Come riporta Nicolò Schira su Tuttosport, il Pisa ha chiuso per l’attaccante Rafiu Durosinmi, prelevato dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro più 2 di bonus, e per il centrocampista Cheveyo Tsawa, classe 2006, acquistato dallo Zurigo per 4 milioni. Per entrambi contratto fino al 2030, con Durosinmi che ha già sostenuto le visite mediche a Bologna.

Secondo quanto riferisce ancora Nicolò Schira sulle colonne di Tuttosport, il mercato del Pisa non si fermerà qui: Tramoni è stato tolto ufficialmente dal mercato e ora il club lavora per l’arrivo di un difensore centrale e di una seconda punta, con l’obiettivo di rilanciare una stagione fin qui complicata.

Gennaio rovente anche in casa Lazio. I biancocelesti hanno ufficializzato l’addio di Taty Castellanos, passato al West Ham per 30 milioni di euro. A un passo dalla cessione anche Guendouzi, che ha trovato l’accordo con il Fenerbahce per un contratto fino al 2030 da 4 milioni a stagione più bonus: operazione che può portare nelle casse della Lazio circa 25 milioni. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport a firma Nicolò Schira, emergono divergenze tra Maurizio Sarri e il ds Fabiani sui profili in entrata.

Il tecnico spinge per Samardzic, Loftus-Cheek, Raspadori e Insigne, mentre la dirigenza valuta Fabbian, Ilic, Brescianini e Maldini. Proprio per Maldini, in particolare, ci sono stati contatti positivi: l’Atalanta potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. La decisione finale spetterà al presidente Lotito, rientrato da Cortina e pronto a investire su 3-4 innesti, come riporta ancora Nicolò Schira su Tuttosport.

Sulla corsia mancina la Lazio valuta l’arrivo anticipato di Pedraza, che prenderebbe il posto di Tavares, corteggiato dall’Al Ittihad di Conceiçao, pronto a offrirgli un contratto fino al 2029 da 7 milioni annui. Per cedere il portoghese, però, la Lazio chiede almeno 15 milioni, considerando che il 35% della futura rivendita spetta all’Arsenal.

Il Como guarda invece all’attacco e ha messo nel mirino Kevin Rodriguez dell’Union Saint-Gilloise. Sul fronte portieri, due brasiliani sono vicini alla Serie A: il Genoa spinge per Bento dell’Al Nassr (prestito con diritto di riscatto), ma deve battere la concorrenza di West Ham e Gremio; il Verona, invece, ha chiuso per Borghi dal Corinthians, che manterrà il 20% sulla futura rivendita.

Capitolo Udinese: visite mediche concluse per il terzino sinistro Arizala, oggi attesa la firma fino al 2030 per il classe 2005 prelevato dall’Independiente Medellín per 3 milioni più il 10% sulla futura vendita. In uscita il centrocampista Lovric, richiesto dal Pafos. Il Sassuolo segue Massolin del Modena per la mediana e cerca un terzino destro: idea Lazzari dalla Lazio, con Coulibaly destinato a rientrare al Leicester.

Il Lipsia, infine, è in pressing su Muharemovic ed è pronto a offrire 25 milioni, ma Carnevali vorrebbe resistere fino a giugno. Il Bologna resta interessato a Freytes del Fluminense, con un’offerta da 7 milioni già recapitata. Parma, Como, Lecce e Cagliari hanno chiesto al Napoli il prestito di Vergara, mentre i sardi attendono il via libera del Venezia per Nicolussi Caviglia, in prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Chiude il quadro l’operazione Lecce-Staszak: il difensore classe 2006 arriva dal Wisla Cracovia.