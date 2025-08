Palermo-Manchester City, stop alla vendita di alcolici e vetro

In vista dell’attesissima amichevole internazionale tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 allo stadio Renzo Barbera, il Suap ha emanato una ordinanza straordinaria che dispone una serie di misure di sicurezza.

Tra le principali disposizioni, è previsto il divieto di vendita di bevande superalcoliche e l’obbligo, per qualsiasi tipo di bevanda, di essere servita esclusivamente in contenitori biodegradabili o compostabili, con il divieto assoluto di utilizzo di vetro, alluminio o plastica rigida.

L’ordinanza stabilisce due aree specifiche di applicazione dei provvedimenti:

Area “Movida” – L’area compresa tra via Roma, via Vittorio Emanuele, la Cala, via Meli e piazza San Domenico sarà soggetta al divieto dalle ore 13:00 dell’8 agosto fino alle ore 07:00 del 10 agosto, o comunque fino a cessata esigenza.

Area Stadio – Includendo il villaggio gastronomico, l’anello viario esterno (tra via Cassarà, via del Carabiniere e via La Loggia) e l’area interna dell’impianto sportivo, i divieti saranno attivi dalle ore 7:00 del 9 agosto fino all’1:00 del 10 agosto, salvo proroghe.

L’incontro, che vedrà affrontarsi la squadra di Filippo Inzaghi e quella di Pep Guardiola, richiamerà migliaia di spettatori da tutta Italia e anche dall’estero. Le misure sono volte a garantire il massimo ordine pubblico e la sicurezza di tifosi e cittadini.