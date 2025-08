ARABIA? CI HO RIPENSATO: Milan, clamoroso | Il capitano vuole tornare a casa, Allegri lo aspetta a braccia aperte

Il Milan è tra le società più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. La società vuole ripartire alla grande con Allegri.

Il Milan è protagonista di un’intensa attività sul mercato estivo, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare. La campagna acquisti ha già portato importanti rinforzi, tra cui il metronomo di centrocampo Samuele Ricci dal Torino e il colpo a parametro zero di grande calibro Luka Modric, destinato a portare esperienza e qualità.

Per le fasce esterne, un innesto di rilievo è l’ufficialità di Pervis Estupiñán dal Brighton, un laterale che colma il vuoto lasciato da Theo Hernandez. Il club sta anche monitorando altri talenti come Pubill e Doué, oltre a piste non tramontate per Wilfried Singo e Dodô.

A centrocampo, l’obiettivo principale rimane il giovane svizzero Ardon Jashari, promettente per fisicità e visione di gioco. Il Milan valuta anche altri profili come l’americano McKennie che potrebbe lasciare la Juve..

Il reparto offensivo potrebbe subire una significativa trasformazione. È stato sondato Tolu Arokodare, attaccante possente nigeriano del Genk. Il sogno, seppur difficile da realizzare, rimane Dušan Vlahović, mentre altri attaccanti accostati ai rossoneri sono Boniface, Jackson, Embolo ma soprattutto Dovbyk che la Roma potrebbe decidere di cedere.

Spazio alle cessioni

Il Milan è molto attivo anche sul fronte delle cessioni. Tijjani Reijnders è stato ceduto al Manchester City, mentre Theo Hernández ha intrapreso una nuova avventura trasferendosi all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Il club rossonero sta inoltre lavorando per trovare una sistemazione per altri profili, tra cui Yacine Adli, che ha suscitato l’interesse di Cagliari, Bologna e Cremonese.

Tra gli altri giocatori in uscita, il portiere Marco Sportiello è passato all’Atalanta. Per il difensore Malick Thiaw si registra l’interesse di Como e Juventus, ma il centrale avrebbe rifiutato ogni proposta di addio. Il giovane attaccante Lorenzo Colombo p andato al Genoa, mentre Noah Okafor piace sia al Besiktas che al Bologna.

Nodo Romagnoli-Lazio

Alessio Romagnoli dovrebbe continuare a vestire la maglia della Lazio nonostante il suo contratto scada a giugno 2026. Attualmente, il rinnovo non è una priorità per il club biancoceleste, che concentra l’attenzione sulla questione economica, frenata dal vincolo del mercato. I colloqui con il difensore, che percepisce circa tre milioni di euro più bonus, sono stati rinviati ai prossimi mesi.

Il capitano biancoceleste sta attirando l’attenzione di diversi club arabi, attratti dalla sua esperienza e leadership. Inoltre, anche il Milan potrebbe farci un pensierino: Romagnoli ha già giocato in rossonero dal 2015 al 2022, proprio prima di approdare alla Lazio, e un suo ritorno a Milano non sarebbe del tutto inaspettato data la sua conoscenza dell’ambiente e le sue qualità.