Palermo-Manchester City, il Comune alleggerisce l’ordinanza: superalcolici vietati solo per l’asporto

Modificata la misura in vista dell’amichevole internazionale: ristoranti e locali potranno servire ai tavoli. L’assessore Forzinetti: «Scelta nell’interesse delle attività e del turismo»

PALERMO – In vista della prestigiosa amichevole tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera, il Comune di Palermo ha disposto una parziale modifica all’ordinanza che vietava la vendita di bevande superalcoliche nell’area della “movida”. A firmare il nuovo provvedimento è stato il sindaco Roberto Lagalla, dopo un confronto con i vertici della questura e su proposta del SUAP.

La nuova ordinanza consente la somministrazione di superalcolici ai tavoli all’interno di ristoranti ed esercizi commerciali autorizzati, limitando il divieto solo alla vendita per asporto. Resta comunque invariato il perimetro dell’area interessata, che comprende via Roma, via Vittorio Emanuele, la Cala, via Meli e piazza San Domenico.

Nel dettaglio, il provvedimento precisa che il divieto di vendita di bevande superalcoliche, valido dalle ore 13.00 dell’8 agosto alle ore 7.00 del 10 agosto (o comunque fino a cessata esigenza), «non riguardi la somministrazione delle stesse ai tavoli», come specificato nell’ordinanza n. 144/2025 precedentemente emanata.

A spiegare la ratio dell’intervento è l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, che ha dichiarato: «La firma del nuovo provvedimento si è resa necessaria per venire incontro alle giuste esigenze rappresentate dalle categorie commerciali, ma anche nell’interesse dell’offerta turistica complessiva».

Rimangono invece invariate tutte le altre disposizioni restrittive contenute nell’ordinanza originale, compresi i divieti relativi alla vendita in contenitori di vetro e all’utilizzo di bevande alcoliche in strada.

Un provvedimento che cerca di trovare un equilibrio tra sicurezza pubblica e tutela delle attività economiche, in occasione di un evento sportivo di grande richiamo internazionale che vedrà il debutto stagionale del Manchester City di Guardiola proprio contro il Palermo di Inzaghi, davanti al pubblico del Barbera.