Gazzetta dello Sport: “Empoli da promozione. Preso Elia, ora tocca a Lovato”

L’Empoli accelera sul mercato e piazza un colpo importante sulle corsie esterne: Salvatore Elia è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Come riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo, reduce dalla stagione allo Spezia e protagonista sfortunato della finale playoff, approda in Toscana a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro, metà dei quali destinati all’Atalanta, società in cui è cresciuto calcisticamente.

Beffa per il Palermo

Curiosamente, le cifre e le condizioni dell’affare sono le stesse che sembravano già definite a inizio mercato con il Palermo, trattativa poi sfumata. Ma come osserva Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il tempo ha rimesso ogni tassello al proprio posto in un gioco a incastri perfetto: Inzaghi ha virato su Gyasi, prelevato proprio dall’Empoli, mentre i liguri hanno poi sostituito Elia con Candela, rientrato dal prestito al Valladolid.

La trazione esterna di Pagliuca

Il nuovo acquisto si inserisce perfettamente nel sistema di gioco a trazione laterale preferito da Pagliuca, che nel suo 3-4-2-1 potrà sfruttare Elia sia da esterno a tutta fascia che da trequartista. Un profilo duttile, dinamico e già pronto alla Serie B, come sottolinea ancora una volta Scognamiglio su Gazzetta, che evidenzia anche l’arrivo di Ceesay (ex Cesena) sulla stessa fascia e di Moruzzi e Franco Carboni sull’out opposto.

Ora gli altri colpi: da Lovato a Mulattieri

Con le corsie coperte, il mercato dell’Empoli si concentra ora sul rinforzo del centrocampo e della difesa. Il nome caldo per il reparto arretrato è Matteo Lovato, rientrato alla Salernitana dopo il prestito al Sassuolo. Il difensore piace anche al Venezia, ma il club toscano è in vantaggio e punta a chiudere a breve.

In attesa del via libera del Napoli per Obaretin (atteso in prestito con obbligo dopo la stagione al Bari), l’Empoli guarda anche al centrocampo con interesse per Abildgaard, reduce da due promozioni consecutive tra Pisa e Como. In attacco invece restano vive le piste Mulattieri e Moro, entrambi del Sassuolo, con il primo in cima alla lista.

Obiettivo: vincenti

Come sottolinea in conclusione Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il filo conduttore delle operazioni del ds Roberto Gemmi è chiaro: costruire un gruppo esperto, abituato a vincere e pronto a lottare per un nuovo assalto alla Serie A.