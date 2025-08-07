Zeman sorride dal mare di Palermo: l’abbraccio del figlio Karel commuove i social

PALERMO – Un sorriso che parla da solo. È quello di Zdenek Zeman, ritratto sul mare di Palermo, stretto in un tenero abbraccio con il figlio Karel. A immortalare il momento è stato proprio quest’ultimo, che ha pubblicato la foto sui suoi canali social accompagnandola con una riflessione poetica sulla preparazione estiva: «La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore», ha scritto Karel sulle note della celebre “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta della prima immagine pubblica di Zeman dopo l’ischemia cerebrale che lo aveva colpito nel febbraio scorso. Il tecnico boemo, 78 anni compiuti a maggio, è apparso sereno e sorridente, rassicurando così i tantissimi tifosi e appassionati che in questi mesi si sono preoccupati per le sue condizioni.

La notizia, ripresa e diffusa da la Gazzetta dello Sport, ha scatenato una vera e propria ondata di affetto sui social: innumerevoli i messaggi ricevuti da Zeman, non solo da parte dei tifosi delle squadre che ha allenato – Roma, Lazio, Napoli, ma anche Foggia, Lecce, Pescara e molte altre – ma anche da semplici amanti del calcio. Perché Zeman, al di là dei risultati, ha rappresentato un’idea di gioco, una visione romantica e coraggiosa del pallone.

La foto condivisa da Karel è stata accolta come un segnale positivo, un piccolo grande momento di normalità dopo un periodo difficile. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il sorriso di Zeman non è passato inosservato e ha riportato alla mente di molti le sue battaglie, la sua ironia tagliente, e quella coerenza rara che ha sempre contraddistinto la sua carriera.