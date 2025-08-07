Zeman sorride dal mare di Palermo: l’abbraccio del figlio Karel commuove i social

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025

PALERMO – Un sorriso che parla da solo. È quello di Zdenek Zeman, ritratto sul mare di Palermo, stretto in un tenero abbraccio con il figlio Karel. A immortalare il momento è stato proprio quest’ultimo, che ha pubblicato la foto sui suoi canali social accompagnandola con una riflessione poetica sulla preparazione estiva: «La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore», ha scritto Karel sulle note della celebre “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta della prima immagine pubblica di Zeman dopo l’ischemia cerebrale che lo aveva colpito nel febbraio scorso. Il tecnico boemo, 78 anni compiuti a maggio, è apparso sereno e sorridente, rassicurando così i tantissimi tifosi e appassionati che in questi mesi si sono preoccupati per le sue condizioni.

La notizia, ripresa e diffusa da la Gazzetta dello Sport, ha scatenato una vera e propria ondata di affetto sui social: innumerevoli i messaggi ricevuti da Zeman, non solo da parte dei tifosi delle squadre che ha allenato – Roma, Lazio, Napoli, ma anche Foggia, Lecce, Pescara e molte altre – ma anche da semplici amanti del calcio. Perché Zeman, al di là dei risultati, ha rappresentato un’idea di gioco, una visione romantica e coraggiosa del pallone.

La foto condivisa da Karel è stata accolta come un segnale positivo, un piccolo grande momento di normalità dopo un periodo difficile. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il sorriso di Zeman non è passato inosservato e ha riportato alla mente di molti le sue battaglie, la sua ironia tagliente, e quella coerenza rara che ha sempre contraddistinto la sua carriera.

Ultimissime

Zeman sorride dal mare di Palermo: l’abbraccio del figlio Karel commuove i social

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025
Almeno in 7 faranno le valigie

Gazzetta dello Sport: “Il City sbarca a Palermo. Domani pomeriggio l’arrivo dei Citizens, che alloggeranno in due hotel di lusso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025

Brunori alla Gazzetta dello Sport: «Forza Palermo è ora di salire in A. Il City, che onore»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025

Brunori: «Dionisi? Idee diverse da Inzaghi. Ma non sta a me dire quali siano giusti o sbagliati»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025

Repubblica: “Il derby di Palermo va ai rosanero. Perinetti: «Contro il City sarà spettacolo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025