Gazzetta dello Sport: “Il City sbarca a Palermo. Domani pomeriggio l’arrivo dei Citizens, che alloggeranno in due hotel di lusso”

PALERMO – Il Manchester City è pronto a sbarcare in Sicilia. Come riportato da la Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Fabrizio Vitale, l’arrivo della squadra campione d’Inghilterra è previsto per domani pomeriggio a Palermo. Pep Guardiola terrà la conferenza stampa pre-partita alle 19.45 direttamente allo stadio “Barbera”, subito dopo l’atterraggio del volo.

I Citizens alloggeranno in due diversi alberghi di lusso nel centro città: da una parte la squadra e lo staff tecnico, dall’altra i vertici dirigenziali del City Group, che seguiranno da vicino questa storica trasferta. Una doppia presenza in centro che, come scrive ancora Vitale su la Gazzetta dello Sport, potrebbe far la felicità di tifosi e curiosi: le due strutture, infatti, non sono molto distanti tra loro e questo aumenterà le possibilità per i fan di incontrare Haaland e compagni, magari per un selfie o un autografo.

La squadra si allenerà direttamente sul campo dello stadio Renzo Barbera, dove sabato alle 21 andrà in scena l’amichevole di lusso contro il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. La sfida, ribattezzata “Trofeo Anglo-Palermitan”, ha già registrato il tutto esaurito: i biglietti sono finiti da giorni e si prevede un’atmosfera da grande evento. Per Guardiola e i suoi, sarà l’unico test ufficiale prima dell’inizio della stagione.

Come ricordato anche nell’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, la Premier League inizierà sabato 16 agosto: nella prima giornata, il Manchester City sarà impegnato in trasferta sul campo del Wolverhampton. Da qui la scelta di concentrare tutta la preparazione in un’unica uscita, in uno scenario suggestivo come quello del “Barbera”.

L’entusiasmo in città cresce di ora in ora, e il capoluogo siciliano si prepara a vivere un weekend di calcio internazionale. Dopo il match, i Citizens rientreranno in albergo e ripartiranno alla volta di Manchester domenica mattina.