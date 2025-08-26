Palermo, Magnani alla Reggiana: prestito per motivi familiari. Verre verso l’addio, Di Francesco tentato dal Catanzaro

Il futuro di Giangiacomo Magnani sarà alla Reggiana. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore in Emilia Romagna con la formula del prestito secco annuale. Una decisione legata a motivi familiari del calciatore, che resterà comunque vincolato al club rosanero fino al 2028.

Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, l’uscita di Magnani non comporterà l’arrivo immediato di un nuovo centrale difensivo: il Palermo, infatti, considera affidabile la coppia formata da Peda e Diakité. Piuttosto, le attenzioni del club di viale del Fante sembrano rivolgersi al centrocampo, con un occhio in particolare sul mercato degli under, senza escludere però un profilo più esperto nel caso si concretizzassero ulteriori uscite.

Sul fronte partenze, oltre alla trattativa ormai ai dettagli per Saric all’Antalyaspor, torna di attualità il futuro di Verre. Il Pescara, evidenzia Radicini sul Giornale di Sicilia, si è rifatto sotto per il centrocampista romano, che ha ancora due anni di contratto ma non rientra nei piani del Palermo.

Non mancano novità anche in attacco. Come rivela ancora il Giornale di Sicilia nella firma di Radicini, Di Francesco è finito nel mirino del Catanzaro, che avrebbe già avanzato una proposta al calciatore. La decisione è attesa nelle prossime ore. Qualora l’esterno dovesse lasciare Palermo, non sarebbe da escludere un cambio di strategia sul mercato, con la possibilità di valutare anche profili di maggiore esperienza. Tra i nomi sullo sfondo resta quello di Hernani del Parma.