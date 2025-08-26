Giornale di Sicilia: “Palermo, record di abbonati: il dato più alto degli ultimi 15 anni”

Il Palermo ha chiuso la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 con numeri da record. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono 16.504 i tifosi che hanno scelto di legarsi ai colori rosanero sottoscrivendo la tessera stagionale. Un risultato che segna il miglior dato degli ultimi quindici anni, precisamente dalla stagione 2010-2011, quando gli abbonati furono 16.906.

Negli anni successivi il club aveva conosciuto una progressiva flessione, legata alle difficoltà sportive e societarie fino alla rifondazione del 2019. Da allora i numeri erano lentamente cresciuti, ma mai si erano avvicinati a quelli dell’epoca d’oro. Rispetto al campionato 2024-2025, l’incremento è di circa 3.000 tessere: un segnale tangibile del rinnovato entusiasmo della piazza.

Come sottolinea ancora Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il dato non è solo sportivo ma anche sociale. Per ogni abbonamento sottoscritto, infatti, sono stati devoluti due euro al progetto «Palermo in the Community», iniziativa volta a costruire campetti di calcio nei quartieri più fragili della città. Il programma si inserisce nella rete internazionale del City Football Group, già protagonista con oltre sessanta strutture analoghe in tutto il mondo.

Con oltre sedicimila abbonati, il Renzo Barbera torna così a essere uno degli stadi più caldi d’Italia. Un traguardo che, come evidenziato da Radicini nel Giornale di Sicilia, rappresenta non solo un ritorno ai grandi numeri del passato ma soprattutto il segnale di una tifoseria tornata ad abbracciare con entusiasmo la squadra.