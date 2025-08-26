Palermo, Rinaudo su Corona: «Con Inzaghi può crescere ancora. Orgoglioso del suo percorso»

Leandro Rinaudo, ex difensore di Palermo, Napoli e Juventus e oggi direttore sportivo, ha commentato a Tuttomercatoweb.com la partenza della stagione tra Serie A e Serie B, soffermandosi anche sul talento rosanero Corona. L’intervista è stata raccolta dal giornalista Alessio Alaimo.

Sul momento del Napoli, Rinaudo ha evidenziato i progressi della squadra di Conte: «Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente dopo una notizia poco positiva come l’infortunio di Lukaku. Vuol dire che il lavoro di Conte sta dando continuità dopo l’anno scorso». Quanto alle rivali per lo Scudetto, l’ex difensore non ha dubbi: «Credo che l’Inter continui ad essere la squadra più attrezzata per competere. Come rosa è la più completa e ha giocatori esperti a livello internazionale. L’Inter rimane la squadra che insieme al Napoli ha un potenziale per competere per lo Scudetto».

Rinaudo ha speso parole anche per Chivu, protagonista della scorsa stagione a Parma: «Un allenatore giovane che ha fatto bene con il settore giovanile e poi a Parma dove ha dato una risposta importante salvando la squadra». Sul nuovo tecnico degli emiliani, Cuesta, ha spiegato: «Lo sto seguendo con attenzione. Vedo un grande comunicatore, con un atteggiamento positivo in qualsiasi cosa faccia. Mi incuriosisce molto: ci sarà da ripetere una stagione non semplice, sarà un bel banco di prova».

Tra i singoli, il dirigente ha sottolineato l’impatto di Vlahovic: «Ho visto in lui un atteggiamento diverso al di là del gol. Ha dato grande risposta di professionalità. Credo che il rapporto con la Juve sia un po’ compromesso, ma rimane uno degli attaccanti più forti in circolazione». E su Yildiz: «Un mix di qualità, fisicità, forza, intensità. La Juventus ha in casa un calciatore importantissimo. Grande merito a Tudor e a Giuntoli per la scelta».

In chiave Serie B, Rinaudo ha posto l’accento sul valore delle principali contendenti: «Il mercato e la prima giornata confermano i pronostici. Le grandi, dal Monza al Palermo fino all’Empoli e al Venezia, non hanno deluso. Il Palermo ha fatto un mercato importante, il Venezia è molto forte».

In particolare, spazio al giovane rosanero Corona, cresciuto anche grazie al suo lavoro nei vivai: «E’ stato fatto un buon lavoro con un calciatore che ha delle qualità fisiche e tecniche. Sa rifinire l’azione e far giocare bene la squadra. Dopo l’esperienza a Torino e a Empoli, il passaggio a Pontedera è stato perfetto per crescere. L’anno scorso ha disputato un campionato importante e oggi è un calciatore con caratteristiche difficili da trovare. Con Inzaghi può migliorare sotto ogni aspetto. Sono molto contento del suo esordio che sento un po’ mio».

Infine, sulle possibilità di un suo ritorno in pista come dirigente, Rinaudo ha spiegato a Tuttomercatoweb.com: «Ci sono state delle possibilità che si potevano concretizzare, una di queste il Cesena. Poi non è successo. Continuo ad avere entusiasmo, spero di trovare il posto giusto per fare un percorso che duri nel tempo».