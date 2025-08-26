Palermo, colpo in prospettiva: arriva il giovane Grippa dal Cagliari

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Il Palermo guarda al futuro e mette a segno un colpo in prospettiva. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club rosanero ha acquistato il giovane talento classe 2007 Giosuè Grippa, mezzala dalle doti tecniche raffinate e con una visione di gioco già matura nonostante la giovane età.

Il centrocampista laziale, dopo due stagioni da protagonista nel settore giovanile del Cagliari, approda a Palermo per misurarsi con una piazza di grande tradizione calcistica. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di Roberto Barberis, profondo conoscitore dei vivai italiani, mentre la trattativa è stata curata dall’agente Danilo Caravello.

Un innesto che conferma l’attenzione del Palermo verso i giovani di prospettiva, nella speranza che Grippa possa confermare anche in rosanero il talento mostrato sin qui

Ultimissime

Palermo, colpo in prospettiva: arriva il giovane Grippa dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Un “bianconero” al posto di LEAO: follia l’ultima settimana di calciomercato

Golia Bianchi Agosto 25, 2025

Palermo, ripresa la preparazione in vista del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Escl. Pres. Frosinone: «A Palermo servirà coraggio. Calendario? Il pensiero di Castagnini…»

Giorgio Elia Agosto 25, 2025

Spezia, idea Vogliacco per sostituire Wisniewski

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025