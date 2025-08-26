Palermo, colpo in prospettiva: arriva il giovane Grippa dal Cagliari

Il Palermo guarda al futuro e mette a segno un colpo in prospettiva. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club rosanero ha acquistato il giovane talento classe 2007 Giosuè Grippa, mezzala dalle doti tecniche raffinate e con una visione di gioco già matura nonostante la giovane età.

Il centrocampista laziale, dopo due stagioni da protagonista nel settore giovanile del Cagliari, approda a Palermo per misurarsi con una piazza di grande tradizione calcistica. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di Roberto Barberis, profondo conoscitore dei vivai italiani, mentre la trattativa è stata curata dall’agente Danilo Caravello.

Un innesto che conferma l’attenzione del Palermo verso i giovani di prospettiva, nella speranza che Grippa possa confermare anche in rosanero il talento mostrato sin qui