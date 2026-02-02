Palermo, maglia numero 7 per Johnsen
Il Palermo ha annunciato attraverso i propri canali social il numero di maglia scelto dal nuovo acquisto Johnsen: il 7.
Nel video pubblicato si vede una maglia rosanero con il nome “Johnsen” e il numero 7 sul retro, accompagnata da un messaggio entusiasta che recita:
“DJ7 alla consolle 🎧 Fateci vedere ste mani al cielo Palermo.”
Poi, con un tocco di simpatia, il club conclude con la scritta:
“A posto trovato, DJ7”, suggerendo che Johnsen è pronto a far sentire la sua musica in campo, proprio come un DJ alla consolle.
Un modo fresco e originale per dare il benvenuto al nuovo giocatore e caricare l’ambiente in vista delle prossime sfide.
