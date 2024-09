Palermo, Lund sulla convocazione in Nazionale: «È sempre un onore» (FOTO)

Reduce dal doppio impegno in nazionale con gli USA, Kristoffer Lund torna alla base di mister Alessio Dionisi per rilanciare le ambizioni del Palermo. Il terzino ha giocato 90 minuti nell’amichevole contro il Canada (dalla quale è uscito sconfitto 2 a 1) e 66 minuti nella sfida contro la Nuova Zelanda. Il giocatore rosanero ha pubblicato il seguente post su Instagram per celebrare le due partite giocate con la sua Nazionale: «Sempre un onore».

