Di Carlo: «Palermo tra le favorite della Serie B. La Cremonese non può sbagliare»

Il tecnico Domenico Di Carlo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoB.com per analizzare il campionato di Serie B. Di seguito un estratto delle sue parole:

«La Cremonese non può sbagliare, era già forte l’anno scorso e quest’anno si è ulteriormente rinforzata. Deve solo infilare una striscia positiva per prendere quota. Poi il Pisa, che sta facendo molto bene con Inzaghi e sarà protagonista fino in fondo, la Samp, il Sassuolo, il Palermo e il Frosinone. Lo stesso Bari ha il dovere di tirarsi fuori da una posizione di classifica che non gli si addice. Sul Cesena mi sbilancio: sarà la sorpresa del campionato. Come il Catanzaro l’anno scorso e il Sudtirol due anni fa. Il Cesena dispone di due attaccanti di grande valore quali Cristian Shpendi e Kargbo, inseriti nel contesto di una squadra che ha vinto la C totalizzando più di 90 punti. Significa avere delle qualità notevolissime. Toscano ha lavorato bene e adesso Mignani sta proseguendo nel solco tracciato da chi l’ha preceduto».