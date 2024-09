Pisa, intervento riuscito per Leris: rientro previsto verso aprile. Il comunicato

Filippo Inzaghi dovrà far a meno di Mehdi Leris. Il giocatore del Pisa ha rimediato una lesione del legamento crociato sinistro e si è sottoposto ad un’operazione chirurgica. Come riporta il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, l’intervento è perfettamente riuscito:

“Pisa Sporting Club informa che il calciatore Mehdi Leris è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lesionatosi durante la gara amichevole contro la formazione Primavera di sabato 7 settembre u.s.

L’intervento, eseguito dal Dottor Alberto Guardoli presso la clinica “S.Maria” di Borgo Val di Taro è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà da lunedì la terapia riabilitativa.

Tra 6/7 mesi è prevista la piena ripresa dell’attività agonistica”