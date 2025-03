Palermo, la Cremonese e altre 4 finali. I play-off vanno blindati in casa

Adesso più che mai, il Renzo Barbera dovrà essere un alleato decisivo per il Palermo. Nei prossimi cinque impegni casalinghi, i rosanero si giocheranno gran parte della stagione, consapevoli che più vittorie arriveranno, maggiori saranno le opportunità di qualificarsi ai play-off, possibilmente con una posizione vantaggiosa in classifica.

Il primo ostacolo sarà già uno scontro diretto, visto che venerdì arriverà la Cremonese, reduce dal netto 4-0 inflitto al Catanzaro. Un test probante per il Palermo, che cercherà di replicare il successo ottenuto ad agosto allo Zini, quando espugnò il campo dei grigiorossi.

Come sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo di Brunori e compagni sarà quello di chiudere la stagione sfruttando il buon trend casalingo degli ultimi mesi. Dopo un avvio di campionato difficile in casa, i rosa hanno raccolto 16 punti nelle ultime otto gare al Barbera, correggendo un rendimento iniziale negativo che aveva portato solo 6 punti nelle prime sei partite interne.

Nonostante questo miglioramento, rimane il rimpianto per una partenza lenta che, senza quei passi falsi iniziali, avrebbe potuto proiettare il Palermo più in alto in classifica rispetto all’attuale ottavo posto. Un dato, però, fa ben sperare: i 10 gol subiti al Barbera sono il miglior dato difensivo di tutta la Serie B. Tuttavia, per garantirsi un piazzamento di livello, sarà fondamentale accompagnare questa solidità difensiva con numeri altrettanto positivi in attacco.

Cinque finali casalinghe per blindare i play-off

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, le ultime cinque partite al Barbera saranno decisive per definire la stagione del Palermo. Dopo la Cremonese, i rosanero ospiteranno, dopo l’ultima pausa per le nazionali, la capolista Sassuolo, che potrebbe già arrivare a Palermo con la promozione matematica in tasca.

Gli ultimi tre impegni interni sembrano più abbordabili, ma non per questo vanno sottovalutati. Il 21 aprile, lunedì di Pasquetta, il Palermo affronterà la Carrarese, poi il 1° maggio sarà la volta del Südtirol, mentre il 9 maggio i rosanero chiuderanno la stagione regolare al Barbera contro il Frosinone.

Tutte e tre queste squadre sono coinvolte nella lotta per la salvezza e arriveranno a Palermo con il coltello tra i denti. La Carrarese, seppur in calo, all’andata ha costretto il Palermo a una delle peggiori prestazioni stagionali. Il Südtirol è una squadra trasformata dall’arrivo in panchina di Fabrizio Castori ed è settima in Serie B per punti ottenuti in trasferta (17, gli stessi del Palermo). Infine, il Frosinone ha trovato nuova linfa con il cambio di guida tecnica: con Bianco in panchina, i ciociari hanno raccolto 7 punti in tre partite, pareggiando con la Salernitana nonostante la doppia inferiorità numerica.

Serve il supporto del pubblico: l’appello ai tifosi

Per ottenere il massimo da questi cinque impegni, Brunori e compagni avranno bisogno anche dell’aiuto del pubblico. Finora, il Barbera non ha mai raggiunto quota 26.000 spettatori in questa stagione, e il trend delle presenze negli ultimi mesi è stato in calo.

Come sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà fondamentale invertire questa tendenza proprio adesso, nel momento più delicato della stagione. Contro la Cremonese ci si attende una prima risposta significativa, con la speranza che la programmazione della gara di venerdì sera possa incentivare una maggiore affluenza.

Finora, il Palermo ha superato la soglia dei 20.000 tifosi solo contro il Pisa, e anche in quell’occasione si giocava di venerdì sera. Con ancora nove partite da disputare e una lotta play-off sempre più accesa, l’auspicio è che il Barbera possa diventare un fattore determinante per spingere la squadra di Dionisi verso l’obiettivo promozione.