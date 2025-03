Palermo, con la Cremonese per rompere il tabù del venerdì

Il Palermo cerca di sfatare il tabù del venerdì, giornata che finora in questa stagione ha portato più difficoltà che soddisfazioni. Nei tre anticipi disputati nel 2024/25, infatti, i rosanero hanno raccolto un solo punto, frutto dell’1-1 contro il Frosinone a novembre, mentre le sconfitte sono arrivate con il Brescia ad agosto (1-0) e con il Pisa a gennaio (1-2).

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la sfida con la Cremonese rappresenta l’occasione giusta per interrompere questa serie negativa. Contro i grigiorossi, l’obiettivo sarà non replicare la prestazione vista al Barbera contro la squadra di Filippo Inzaghi, quando il Palermo fu padrone del campo per lunghi tratti ma uscì sconfitto a causa di un primo tempo sottotono e di troppa imprecisione nel finale di gara.

L’ultimo successo del Palermo di venerdì risale al 17 maggio 2024, nel primo turno play-off contro la Sampdoria (2-0). Per trovare una vittoria in campionato in quella giornata della settimana, invece, bisogna tornare al 10 maggio 2024, con lo 0-1 sul Südtirol, sebbene in quell’occasione tutte le gare di Serie B si giocarono in contemporanea.

Come evidenziato da Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, per ritrovare un successo rosanero in un anticipo del venerdì si deve risalire al 2 febbraio 2024, quando il Bari fu travolto 3-0 al Barbera. Da allora, nei venerdì sera al Barbera, il Palermo ha ottenuto solo uno 0-3 contro il Venezia e uno 0-0 con il Parma.

Dionisi a caccia di un altro trend da invertire

Quella contro la Cremonese sarà quindi l’occasione per Dionisi di interrompere questa tendenza negativa e portare a casa una vittoria fondamentale nella corsa ai play-off.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, i rosanero avranno ancora un’altra sfida di venerdì in questa stagione: l’11 aprile, quando il Palermo affronterà nuovamente il Bari. Tuttavia, due settimane più tardi, la squadra siciliana non sarà impegnata con il resto della Serie B di venerdì, in quanto il match contro il Catanzaro, in programma per il 26 aprile, è stato programmato come posticipo del sabato.

La sfida contro la Cremonese, quindi, diventa un test importante per spezzare una statistica sfavorevole e, soprattutto, per avvicinarsi con ancora più convinzione alla fase finale del campionato.