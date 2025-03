Dionigi: «Il Palermo ha una rosa superiore alle altre, andrà ai playoff»

In un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex attaccante Davide Dionigi ha analizzato la corsa Scudetto e le principali sfide della Serie A e B.

«Lotta Scudetto? Sarà così fino alla fine tra Atalanta, Napoli e Inter. I nerazzurri hanno l’organico più forte ma Atalanta e Napoli possono insidiare fino alla fine, con la squadra di Conte un po’ più favorita rispetto a quella di Gasperini».

Che batosta per la Juve…

«Le va dato tempo. Ha un allenatore giovane, con idee. Bisogna avere tempo per costruire. Contro l’Atalanta puoi perdere, è più squadra della Juve. Sono convinto che con Thiago Motta la Juve, l’anno prossimo, sorprenderà».

Zona salvezza: chi la spunterà?

«Sarà lotta tra Parma, Lecce ed Empoli fino alla fine. Mi sta piacendo il comportamento del Direttore Gemmi di averci messo la faccia nonostante le sconfitte, è stato onesto e corretto e non è da tutti prendersi le responsabilità dopo tante sconfitte e questa potrebbe essere un’arma in più per il rush finale. A Parma l’allenatore è bravo ma non so quanta esperienza abbia. il Lecce ha Giampaolo che è una garanzia».

In B la vittoria dello Spezia sul Pisa ha riaperto la lotta per il secondo posto.

«Si è riaperto clamorosamente il campionato per il secondo posto. Il Pisa ha un calendario più agevole. Nelle zone retrocessione dal Modena in giù possono retrocedere tutte. Oggi la retrocessione diretta è a trenta punti»

Bari e Palermo si giocano l’ottavo posto.

«Il Palermo alla fine entrerà nei playoff perché ha una rosa troppo superiore alle altre. Il piazzamento ai playoff lo troverà».

Intanto a Benevento è arrivato l’esonero di Pazienza.

«Probabilmente l’esonero di Avellino è stato affrettato. A Benevento non ha avuto tempo e modo di incidere, la proprietà si aspettava lo scatto per il primo posto. Però rimane un ottimo allenatore».