Palermo, Joronen e Pohjanpalo in Giappone: scatto social durante la sosta con la Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Fa sorridere e racconta più di mille parole lo scatto social condiviso da Joronen e Pohjanpalo: i due rosanero, convocati dalla Finlandia, si godono una tappa in Giappone durante il viaggio verso gli impegni internazionali.

Un momento di relax e complicità, lontano dal campo ma sempre con il calcio sullo sfondo, mentre la nazionale finlandese si prepara alle due amichevoli delle FIFA Series 2026 in programma ad Auckland, in Nuova Zelanda.


I due saranno infatti protagonisti nelle sfide:

Nuova Zelanda-Finlandia (27.03.26, Auckland)
Capo Verde-Finlandia (30.03.26, Auckland)

Intanto, mentre Joronen e Pohjanpalo fanno tappa in Asia, anche Bereszynski è impegnato con la Polonia: salgono così a tre i nazionali del Palermo in giro per il mondo durante questa sosta.

A Palermo, invece, il gruppo di Inzaghi si gode qualche giorno di riposo dopo la vittoria di Padova: la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì. Alla ripartenza del campionato, al Barbera arriverà l’Avellino, snodo chiave per continuare a inseguire il sogno Serie A.

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