Giornale di Sicilia: “Palermo, il 3-5-2 comincia a sbocciare”

Il 5-0 rifilato al Pescara potrebbe rappresentare più di una semplice vittoria. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo sembra aver trovato la svolta tattica tanto attesa, quella che Filippo Inzaghi cercava dopo le battute d’arresto contro Catanzaro e Monza. Il tecnico rosanero ha ridisegnato la squadra con un 3-5-2 più equilibrato, capace di dare solidità e fluidità alla manovra.

Sabato a Castellammare di Stabia arriverà la controprova: capire se il nuovo modulo funziona davvero o se serviranno ulteriori aggiustamenti. Di certo, come evidenzia Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo affronta le “Vespe” con ritrovata serenità e la consapevolezza di potersi inserire nella lotta per la promozione diretta.

Il ritorno di Bani dopo l’infortunio è stato uno dei fattori chiave. L’ex difensore del Genoa ha garantito presenza nel gioco aereo e compattezza difensiva, oltre a rappresentare una minaccia sui calci piazzati. Inzaghi lo ha tenuto in campo fino all’ora di gioco, per poi sostituirlo a risultato acquisito. La sua presenza — sottolinea il Giornale di Sicilia — ha permesso anche ai braccetti difensivi di spingere con maggiore continuità.

Determinante anche il ritorno di Pierozzi nella posizione di esterno a tutta fascia. Il numero 27 ha dimostrato di saper incidere molto più di Diakité o Bereszynski in fase offensiva, come il Pescara ha potuto constatare a proprie spese.

Altro tassello importante è stato lo spostamento di Palumbo da trequartista a mezzala. Finora utilizzato alle spalle della punta, contro gli abruzzesi ha agito più arretrato, garantendo equilibrio e supporto ai difensori. La vicinanza con Ranocchia — scrive ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia — ha offerto al Palermo due centrocampisti dai piedi raffinati, capaci di costruire gioco e verticalizzare. Con Segre proiettato in avanti, il baricentro più alto ha permesso ai rosanero di dominare la metà campo avversaria.

Infine, la novità del doppio centravanti. Inzaghi ha schierato Le Douaron al fianco di Pohjanpalo, ma il francese non ha convinto, sprecando due occasioni nitide. Al suo posto è entrato Brunori, che non solo ha ritrovato il gol dopo sei mesi, ma ha anche creato diverse situazioni pericolose. Come osserva Arena sul Giornale di Sicilia, sabato a Castellammare si riproporrà il ballottaggio tra i due, con l’ex Brest apparso affaticato e il capitano pronto a tornare titolare per la prima volta in trasferta in questa stagione.

Il prossimo obiettivo? Far ritrovare la via del gol anche a Pohjanpalo e spezzare la “maledizione” dei legni, già quattro in questo campionato.