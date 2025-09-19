Giornale di Sicilia: “Brunori e Palumbo dal primo minuto. Le probabili formazioni di Palermo-Bari”

Due certezze da cui ripartire. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo che sfiderà il Bari stasera poggia sulle colonne Pohjanpalo e Bani: il primo chiamato a colpire davanti, il secondo a blindare dietro. Per l’ex Venezia, in particolare, sarà una partita dal sapore speciale, dopo quel gol annullato ad aprile al San Nicola da Bonacina con la collaborazione del Var Pairetto: una spinta mai avvenuta che ancora oggi lascia il segno.

Arrivato in estate dal Genoa, Bani non sta facendo rimpiangere Magnani e ha portato solidità e sicurezza a un reparto che negli ultimi anni aveva spesso mostrato fragilità. Intorno a lui, però, la formazione resta in costruzione, complice il tour de force di partite ravvicinate. Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, con Diakité non al meglio, Inzaghi potrebbe arretrare Pierozzi in difesa, affiancandolo a Bani e Ceccaroni davanti a Joronen. Sugli esterni, Gyasi è pronto a prendersi la fascia destra, mentre a sinistra conferma per Augello.

In mezzo al campo Ranocchia è certo del posto, mentre l’altro slot se lo giocano Gomes e Segre, con il francese in vantaggio. Davanti, invece, l’attesa è tutta per l’esordio da titolare di Palumbo, che dovrebbe agire insieme a Brunori alle spalle di Pohjanpalo. Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per il capitano si tratta del ritorno in campo dopo il turno di stop a Bolzano, dove non aveva disputato neanche un minuto.

Le Douaron, nonostante la buona prova contro il Südtirol, parte dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Una scelta che conferma la volontà di Inzaghi di dare fiducia al tridente guidato dal finlandese, con Palumbo in cerca della prima da titolare e Brunori pronto a riprendersi il suo posto. In un quadro che, come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, testimonia la crescita di soluzioni e alternative in casa rosanero.