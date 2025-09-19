Giornale di Sicilia: “Palermo, il bis per decollare. Ma occhio alla trappola Bari”

Nessun ribaltone alla vigilia, ma il Palermo non può abbassare la guardia. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida di questa sera al Barbera contro il Bari rappresenta un passaggio cruciale: i pugliesi arrivano con appena un punto in tre giornate e con l’obbligo di reagire, mentre i rosanero cercano continuità dopo il successo convincente di Bolzano.

Lo scenario sarà ancora una volta quello delle grandi occasioni. Secondo i dati riportati da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i biglietti staccati tra abbonati e tagliandi singoli hanno già raggiunto quota 30.056, con la concreta possibilità di superare i numeri delle prime due uscite interne (30.868 con la Reggiana e 32.181 contro il Frosinone). Un Barbera caldo, dunque, pronto a trasformarsi nell’arma in più per spingere la squadra di Inzaghi.

Quella di stasera è solo la seconda tappa di un tour de force che prevede sei partite in venti giorni. Martedì toccherà alla Coppa Italia a Udine, ma ora la priorità è la classifica. Arrivare a quota dieci punti, spiega ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, significherebbe dare continuità al brillante avvio di stagione e inviare un segnale forte alla concorrenza.