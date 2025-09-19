Giornale di Sicilia: “Si rivede Nikolaou, che sfida con Pohja”

Una sfida nella sfida. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo-Bari di questa sera metterà di fronte due protagonisti dal destino incrociato: Nikolaou, oggi in difesa con la maglia biancorossa ma ancora di proprietà del club rosanero, e Pohjanpalo, il bomber finlandese che sta trascinando la squadra di Inzaghi a suon di gol e prestazioni convincenti.

Il centrale greco era arrivato a Palermo due estati fa, nell’operazione che aveva portato Soleri e Aurelio allo Spezia. Le attese erano alte, complice la sua fisicità e l’esperienza maturata in Serie A. Le prime settimane furono incoraggianti, ma con il passare del tempo – come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Errori individuali e la discontinuità di squadra hanno finito per complicarne il percorso, fino alla cessione in prestito al Bari, con i rosanero che contribuiscono al pagamento dell’ingaggio.

Da avversario, Nikolaou proverà a rilanciarsi proprio al Barbera. Fermare un attaccante come Pohjanpalo, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non è compito semplice: tre reti già messe a segno e un peso specifico enorme nell’economia del gioco rosanero fanno del finlandese l’uomo più temuto. Per il difensore greco sarà dunque una sfida decisiva, dal valore tecnico ma anche personale, contro il centravanti del club che ancora detiene il suo cartellino.

Non solo Nikolaou, però, tra gli ex di giornata. Anche Caserta, oggi tecnico del Bari, ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2007/2008. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il suo arrivo dal Catania creò non poche polemiche, e con i rosanero mise insieme 30 presenze e una rete, ironia della sorte proprio nel derby con gli etnei. Oggi, alla guida dei pugliesi, si troverà di nuovo al Barbera per una gara che ha inevitabilmente un sapore particolare.