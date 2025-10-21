Giornale di Sicilia: “Palermo, otto partite senza macchia. È la terza volta in 30 anni”

Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, uno dei punti di forza del Palermo in questo inizio di stagione è la capacità di restare in piedi anche nei momenti più complicati. I rosanero non hanno perso nessuna delle prime otto partite e hanno già affrontato avversarie di alto livello, in corsa per la promozione.

Si tratta, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, della terza volta negli ultimi trent’anni che il club di viale del Fante mantiene l’imbattibilità nelle prime otto giornate del campionato di Serie B. Tuttavia, nei precedenti del 1995/96 e del 2017/18, nonostante un avvio incoraggiante, la promozione in Serie A non arrivò. Stavolta però la squadra di Inzaghi ha raccolto più punti e mostra una solidità diversa.

Con Superpippo Inzaghi, il Palermo ha conquistato quattro vittorie e quattro pareggi, che valgono il secondo posto in classifica. Un bottino importante e un segnale chiaro della crescita del gruppo, capace di mantenere equilibrio e concentrazione anche contro le big del torneo.

Nel confronto con il passato, ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il Palermo del 1995/96 chiuse settimo dopo un crollo nel girone di ritorno, con appena una vittoria esterna in tutta la stagione. Otto anni fa, invece, la squadra – dopo una partenza da campione d’inverno – raggiunse la finale playoff, persa poi in circostanze controverse contro il Frosinone.

Oggi, Inzaghi vuole scrivere una storia diversa. Come analizza ancora Arena sul Giornale di Sicilia, l’allenatore non aveva mai raggiunto una striscia di otto risultati utili consecutivi nella scorsa stagione al Pisa e punta ora ad allungarla, cercando di trasformare i pareggi in vittorie. Il calendario resta insidioso, ma il Palermo ha dimostrato di avere la mentalità e la solidità per restare in alto e, forse, rompere definitivamente i tabù che negli anni hanno frenato il sogno promozione.