Palermo, Inzaghi: «Forse dobbiamo prendere degli under per completare la rosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Alla vigilia dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma questa sera e coincidente con il giorno del suo compleanno, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta e fiducia per il futuro della squadra.

«L’accoglienza ricevuta è stata immeritata, per il Palermo per ora ho fatto poco ma sono felice ci siano tante aspettative e tanta fiducia nei miei confronti che spero di ripagare» ha esordito il tecnico rosanero. «Questa sera, giorno del mio compleanno, affronteremo il Manchester City in amichevole: sarà una serata magnifica, che la città e i nostri tifosi meritano. Affronteremo dei marziani ma ce la metteremo tutta: perché ci saranno 35mila persone allo stadio, che io spero poi di portare anche nel campionato di Serie B, che è lungo e faticoso».

Inzaghi ha poi parlato delle prospettive per la stagione: «Nel campionato cadetto ci sarà da sudare, ma secondo me stiamo lavorando nel modo giusto, e con questa società e il nostro pubblico abbiamo il dovere di alimentare questo sogno giorno dopo giorno. La crescita dei miei giocatori è la cosa che mi rende più orgoglioso e mi fa fare con grande entusiasmo questo lavoro, e l’accoglienza che ho trovato subito qui, così come a Pisa, mi rende davvero tanto felice».

Infine, un passaggio sul mercato: «La società e il Ds Osti hanno preso giocatori davvero importanti, la squadra era già forte ed è stata completata, ma mancano ancora più di 20 giorni al termine del mercato, e se succederà qualcosa o mancherà qualche tassello non ci faremo trovare impreparati. Però trovare giocatori che migliori la rosa è difficile, forse dobbiamo prendere qualche under per completarla: speriamo poi di essere all’altezza perché qui possiamo creare qualcosa di importante».

