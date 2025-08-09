Guardiola: «A Palermo atmosfera speciale, non vedo l’ora di vivere questa serata»

Alla vigilia dell’amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City, in programma questa sera al “Renzo Barbera”, Pep Guardiola ha parlato ai media inglesi esprimendo il proprio entusiasmo per l’appuntamento e per l’accoglienza che si aspetta in Sicilia.

Sulla gara di oggi, il tecnico catalano ha spiegato: «È un’amichevole che sia per Inzaghi che per noi andrà benissimo. È l’ultimo test che abbiamo. Abbiamo un rapporto più stretto rispetto al passato e venire qui in Italia è sempre una gioia. Venire qui a Palermo o in Sicilia è fantastico. Forse la mattina riusciremo a girare un po’, di pomeriggio però dovremo pensare alla partita. Faremo serata qua poi e di domenica torneremo in Inghilterra».

Parlando dell’importanza del percorso compiuto dal City negli ultimi anni, Guardiola ha sottolineato: «Ce lo meritiamo. Abbiamo fatto una decade strepitosa, abbiamo vinto, perché abbiamo lavorato. Abbiamo fatto un grande percorso e adesso siamo pronti alla nuova stagione».

Sul collega Filippo Inzaghi, l’allenatore spagnolo ha ricordato: «Era un furbetto in area di rigore. Sentiva dove la palla andava a finire. I grandi attaccanti sono quelli che intuiscono dove andrà la palla, lui aveva quel senso incredibile nel fare gol. Come allenatore ha fatto cose molto buone, è ancora giovane e senz’altro gli auguro il meglio. Oggi gli faremo un regalo per il suo compleanno».

Guardiola si è poi soffermato su Kevin De Bruyne, passato al Napoli in prestito: «Mi ha fatto strano vederlo con la maglia del Napoli, ma tutti alla famiglia City – il primo io – gli vogliamo tanto bene. Speriamo che in questa esperienza in Italia, con un allenatore fortissimo come Conte, possa imparare e fare cose buone. Mi auguro che lui e la sua famiglia possano trovarsi bene qua».

Un pensiero speciale anche per i tifosi rosanero: «Non vedo l’ora di vederli, so che sono speciali. Mi auguro che possano fare una stagione buona, che possano sognare fino alla fine. Spero che possano stare in Serie A l’anno prossimo».

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Rodri, reduce da un infortunio all’inguine: «Si è allenato meglio negli ultimi giorni, ma l’importante è che non senta dolore. Non vogliamo che torni e si faccia male di nuovo». Il centrocampista spagnolo, infatti, non sarà convocato per l’amichevole di Palermo e non potrà disputare 90 minuti contro i Wolves. Guardiola punta a reinserirlo gradualmente nelle prossime gare di Premier, proteggendolo per evitare ricadute. Assenti per problemi fisici anche Phil Foden, Josko Gvardiol e il giovane Claudio Echeverri.