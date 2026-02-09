Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia le mosse anti-Samp: Palumbo torna, Magnani e Johnsen scalpitano”

Neanche il tempo di godersi l’ultimo successo che il Palermo è già tornato al lavoro per preparare il delicato confronto contro la Sampdoria. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha a disposizione pochi giorni per recuperare energie e lucidità, con l’obiettivo di presentarsi al “Ferraris” nella miglior condizione possibile contro una squadra reduce da una vittoria importante a Modena.

Dal punto di vista tattico, il tecnico rosanero non sembra intenzionato a cambiare modulo. Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, il Palermo dovrebbe ripresentarsi con il collaudato 3-4-2-1, sistema che ha prodotto undici risultati utili consecutivi e ha consentito ai rosa di avvicinarsi sensibilmente alle posizioni di vertice.

Il vero rebus riguarda la trequarti. Torna a disposizione Palumbo e Inzaghi valuta seriamente di rilanciarlo dal primo minuto. A fargli spazio potrebbe essere uno tra Le Douaron e Gyasi, entrambi in corsa per una maglia alle spalle di Pohjanpalo insieme al neo-arrivato Johnsen. Secondo quanto evidenzia il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Salvatore Orifici, sarà una corsa a tre che si risolverà soltanto a ridosso del match.

Possibili novità anche sulle corsie e in mezzo al campo. Gyasi potrebbe essere impiegato da quinto di destra se Inzaghi decidesse di concedere un turno di riposo a Pierozzi, mentre in mediana crescono le quotazioni di Gomes, entrato bene contro l’Empoli e in pole per partire titolare al posto di Segre, che potrebbe aver bisogno di rifiatare. Ranocchia e Augello, autore di una prova di spessore contro la sua ex squadra, non sembrano invece in discussione, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

In difesa, dopo il secondo tempo disputato contro l’Empoli, Magnani si candida per una maglia da titolare al posto di Peda come braccetto di destra. Bani e Ceccaroni dovrebbero completare il reparto davanti a Joronen, protagonista decisivo nell’ultima uscita. Oggi è giornata di rifinitura: Inzaghi inizierà a disegnare l’undici anti-Samp, con l’obiettivo di dare continuità a un Palermo che vuole restare agganciato al treno che conta.