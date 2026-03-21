Corriere dello Sport: “Palermo svolta tattica, Inzaghi vara la difesa a 4. Il Barbera sogna Euro 2032”

Il Palermo cambia volto nel momento più delicato della stagione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a rivoluzionare il sistema di gioco introducendo, per la prima volta dall’inizio, la difesa a quattro. Una scelta netta, sottolineata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, maturata dopo il rallentamento seguito al ko di Monza e al pareggio contro la Juve Stabia.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non si tratta di un semplice adattamento ma di un cambio strutturale: un difensore in meno e un esterno offensivo in più, con Rui Modesto pronto al debutto da titolare. Una mossa forte che, come ribadisce ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nasce dall’esigenza di dare una scossa alla squadra.





L’assetto contro il Padova sarà più offensivo: Pierozzi e Augello agiranno più arretrati, con Bani e Ceccaroni centrali, mentre in mezzo al campo spazio a Ranocchia e Segre. In avanti, tridente alle spalle di Pohjanpalo con Rui Modesto, Palumbo e Johnsen. Una scelta che punta a spingere sulle corsie e ad aumentare la pericolosità offensiva.

Inzaghi ha inquadrato così il momento dei rosanero:

«La squadra sente la necessità di tornare a vincere – loro hanno voglia di riscatto? Anche noi… In queste 2 partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo ma adesso dobbiamo arrivare alla sosta con 3 punti in più per accorciare in classifica. E poi ci giocheremo le 6 finali che restano».

Parallelamente al campo, prosegue il lavoro sul futuro del club. Come riporta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nuovo passo avanti per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Una delegazione composta dal sindaco Lagalla, dall’ad Gardini e dai progettisti di Populous ha fatto visita alla sede UEFA di Nyon per confermare l’avanzamento del progetto.

Il percorso procede positivamente: dopo l’ok tecnico-amministrativo, si attende ora la dichiarazione di interesse pubblico da parte della Giunta comunale, passaggio chiave per la candidatura a Euro 2032.

Sul tema, le dichiarazioni:

«Vogliamo fare del Renzo Barbera un punto di riferimento e un modello di sviluppo sostenibile», ha dichiarato Silvia Prandelli di Populous.

«Confermiamo il nostro impegno per dotare la città di uno stadio moderno e funzionale», ha aggiunto Gardini.