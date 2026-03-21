Corriere dello Sport: “Palermo svolta tattica, Inzaghi vara la difesa a 4. Il Barbera sogna Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Il Palermo cambia volto nel momento più delicato della stagione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a rivoluzionare il sistema di gioco introducendo, per la prima volta dall’inizio, la difesa a quattro. Una scelta netta, sottolineata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, maturata dopo il rallentamento seguito al ko di Monza e al pareggio contro la Juve Stabia.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non si tratta di un semplice adattamento ma di un cambio strutturale: un difensore in meno e un esterno offensivo in più, con Rui Modesto pronto al debutto da titolare. Una mossa forte che, come ribadisce ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nasce dall’esigenza di dare una scossa alla squadra.


L’assetto contro il Padova sarà più offensivo: Pierozzi e Augello agiranno più arretrati, con Bani e Ceccaroni centrali, mentre in mezzo al campo spazio a Ranocchia e Segre. In avanti, tridente alle spalle di Pohjanpalo con Rui Modesto, Palumbo e Johnsen. Una scelta che punta a spingere sulle corsie e ad aumentare la pericolosità offensiva.

Inzaghi ha inquadrato così il momento dei rosanero:
«La squadra sente la necessità di tornare a vincere – loro hanno voglia di riscatto? Anche noi… In queste 2 partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo ma adesso dobbiamo arrivare alla sosta con 3 punti in più per accorciare in classifica. E poi ci giocheremo le 6 finali che restano».

Parallelamente al campo, prosegue il lavoro sul futuro del club. Come riporta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nuovo passo avanti per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Una delegazione composta dal sindaco Lagalla, dall’ad Gardini e dai progettisti di Populous ha fatto visita alla sede UEFA di Nyon per confermare l’avanzamento del progetto.

Il percorso procede positivamente: dopo l’ok tecnico-amministrativo, si attende ora la dichiarazione di interesse pubblico da parte della Giunta comunale, passaggio chiave per la candidatura a Euro 2032.

Sul tema, le dichiarazioni:
«Vogliamo fare del Renzo Barbera un punto di riferimento e un modello di sviluppo sostenibile», ha dichiarato Silvia Prandelli di Populous.

«Confermiamo il nostro impegno per dotare la città di uno stadio moderno e funzionale», ha aggiunto Gardini.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (129) pohjanpalo johnsen ranocchia

Giornale di Sicilia: “Padova-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo e punta sugli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (71)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo prova a svoltare, a Padova serve il colpaccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 062507

Giornale di Sicilia: “Palermo ci prova per Euro 2032, missione UEFA sul Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (37) Rui modesto

Corriere dello Sport: “Padova-Palermo, Inzaghi cambia tutto: difesa a 4 e tridente offensivo all’Euganeo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo carrarese 5-0 (119) bereszynski

Palermo, Bereszynski convocato dalla Polonia per i playoff Mondiali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Padova-Palermo, i convocati di Andreoletti: torna Gomez, c’è Di Mariano

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Palermo, Gardini: «Euro 2032 occasione unica, può cambiare il futuro della città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Palermo, missione Euro 2032: incontro con la UEFA a Nyon per il Barbera. Lagalla: «Grande interesse, la città pronta al salto internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 144656

Inzaghi presenta Padova-Palermo: «Vogliamo tornare a vincere. Ranocchia rientra, i cambi saranno decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Col Palermo serve fare il Padova. Gomez? Deciderò quando usarlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
file1 - 2026-03-20T131821.555

Italia verso l’Irlanda del Nord, Gattuso ne convoca 28: l’elenco degli azzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
69a23fc98d6745cd0d5426d00afda752-48693-oooz0000

Foschi: «Il Palermo non è imbattibile, dipenderà tutto dal Padova»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (129) pohjanpalo johnsen ranocchia

Giornale di Sicilia: “Padova-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo e punta sugli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (71)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo prova a svoltare, a Padova serve il colpaccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 062507

Giornale di Sicilia: “Palermo ci prova per Euro 2032, missione UEFA sul Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo modena 1-1 (148) pallone

Serie B, 32ª giornata al via: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (37) Rui modesto

Corriere dello Sport: “Padova-Palermo, Inzaghi cambia tutto: difesa a 4 e tridente offensivo all’Euganeo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026