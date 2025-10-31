Palermo, Inzaghi cerca il vero Gomes: «Dobbiamo fare tutti qualcosa in più»

– Pippo Inzaghi attende il ritorno del “vero” Claudio Gomes. Come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il momento difficile del Palermo passa anche dal calo di rendimento dei suoi uomini chiave. Tra questi, il centrocampista francese, simbolo di equilibrio e dinamismo nella passata stagione, appare oggi un lontano parente del giocatore ammirato dai tifosi rosanero.

Il numero 25, che ha da poco superato Ilicic con 108 presenze ufficiali in maglia rosa, non riesce più a incidere come un tempo. Nelle ultime uscite, e in particolare nella gara interna contro il Monza, la sua prestazione è stata opaca, specchio di una squadra che attraversa una fase di involuzione tecnica e mentale. Eppure, come ricorda ancora il Corriere dello Sport, il gol realizzato contro il Bari lo scorso 19 settembre aveva lasciato intravedere spiragli di ripresa.

Accanto a Gomes, anche Antonio Palumbo è chiamato a una prova di maturità. Il trequartista, arrivato in estate dopo due ottime stagioni al Modena, ha le qualità per dare una svolta alla manovra offensiva rosanero. Entrambi, secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dovrebbero partire titolari domani contro il Pescara, in una gara fondamentale per interrompere la striscia negativa di due sconfitte consecutive.

Durante la conferenza stampa di Torretta, Inzaghi ha analizzato il momento con lucidità: «Quando si perde è giusto capire cosa fare meglio. Ringrazio la gente per gli applausi dopo lo 0-3 con il Monza: non mi era mai capitato. Questa tifoseria è intelligente e capisce i momenti. Dobbiamo crescere tutti. Non sono soddisfatto quando perdo, non dormo la notte e sto male. Le due sconfitte devono farci capire che ciò che abbiamo fatto finora non basta. Per alimentare il nostro sogno dobbiamo fare tutti qualcosa in più».

Il tecnico punta dunque su carattere e reazione, mentre la città si prepara a festeggiare un traguardo storico. Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo celebrerà domani i 125 anni dalla fondazione indossando una maglia speciale. Oggi, invece, spazio alle celebrazioni cittadine: alle 18 il Teatro Biondo ospiterà un talk con oltre quaranta ex glorie rosanero, mentre alle 22 Villa Filippina si tingerà di rosa per una festa aperta ai tifosi.