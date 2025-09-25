Palermo, lesione di primo grado al bicipite femorale per Ranocchia: tornerà dopo la sosta
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, Filippo Ranocchia ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e rientrerà dopo la sosta. Salterà Cesena, Venezia e Spezia, con rientro previsto il 19 ottobre al “Barbera” contro il Modena
Brutte notizie per il Palermo e per Filippo Inzaghi. Il centrocampista Filippo Ranocchia è costretto a fermarsi: gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.
Il centrocampista ex Empoli, uscito dopo appena venti minuti dal suo ingresso in campo contro l’Udinese, dovrà restare ai box saltando le sfide di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia, con il rientro fissato per la gara del 19 ottobre al “Barbera” contro il Modena.
Alla ripresa, Inzaghi potrebbe anche rivedere in campo il portiere Francesco Bardi, fermo dalla fine di agosto per un problema alla pianta del piede destro rimediato in allenamento.