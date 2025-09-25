Palermo, lesione di primo grado al bicipite femorale per Ranocchia: tornerà dopo la sosta

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Manfredi Esposito Settembre 25, 2025

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, Filippo Ranocchia ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e rientrerà dopo la sosta. Salterà Cesena, Venezia e Spezia, con rientro previsto il 19 ottobre al “Barbera” contro il Modena

Brutte notizie per il Palermo e per Filippo Inzaghi. Il centrocampista Filippo Ranocchia è costretto a fermarsi: gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Il centrocampista ex Empoli, uscito dopo appena venti minuti dal suo ingresso in campo contro l’Udinese, dovrà restare ai box saltando le sfide di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia, con il rientro fissato per la gara del 19 ottobre al “Barbera” contro il Modena.

Alla ripresa, Inzaghi potrebbe anche rivedere in campo il portiere Francesco Bardi, fermo dalla fine di agosto per un problema alla pianta del piede destro rimediato in allenamento.

Ultimissime

Verso Cesena-Palermo, il doppio ex Rinaudo: «Palermo corazzata, ma sarà una gara aperta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Serie B, la partita in chiaro su DAZN: tocca a Catanzaro-Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Palermo, lesione di primo grado al bicipite femorale per Ranocchia: tornerà dopo la sosta

Manfredi Esposito Settembre 25, 2025

UEFA, Israele verso l’esclusione: salta la sfida con l’Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Ufficiale, il Monza passa agli americani. Ecco quanto sono le proprietà straniere in Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025