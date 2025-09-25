UEFA, Israele verso l’esclusione: salta la sfida con l’Italia

Clamoroso in Europa: Israele potrebbe essere sospeso da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Lo riporta il Times, secondo cui la UEFA starebbe valutando l’esclusione, con una decisione attesa già la prossima settimana. La maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo sarebbe orientata a favore del provvedimento.

Un’eventuale sospensione avrebbe conseguenze immediate. La nazionale israeliana vedrebbe chiudersi le porte dei Mondiali 2026 — qualificazione già compromessa — mentre a livello di club il Maccabi Tel Aviv sarebbe escluso dall’Europa League.

Italia-Israele a rischio

La vicenda coinvolge direttamente anche gli Azzurri: il 14 ottobre a Udine è in calendario Italia-Israele, sfida valida per il girone di qualificazione. Una partita che, già al centro di polemiche, rischia ora di non disputarsi affatto.

La reazione di Israele

Durissima la risposta di Tel Aviv. Il ministro dello Sport Miki Zohar ha dichiarato ai media locali di «essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa». L’obiettivo, ha spiegato, è scongiurare una sospensione che avrebbe effetti devastanti sull’immagine e sul futuro del calcio israeliano.

La prossima settimana sarà decisiva: la UEFA è chiamata a una scelta che potrebbe riscrivere gli equilibri sportivi e politici nel panorama internazionale.