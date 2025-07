Palermo infiamma la Serie B: boom di abbonamenti, è primo in classifica

In attesa che il pallone torni a rotolare sui campi della Serie B, a infiammare i tifosi è già la corsa agli abbonamenti. Una sorta di “campionato parallelo” fatto di passione, fidelizzazione e numeri che raccontano il calore di ogni piazza.

A guidare la classifica c’è il Palermo, che ha sfondato quota 10.000 abbonamenti: sono 10.035 le tessere già sottoscritte dai tifosi rosanero, un segnale fortissimo di vicinanza alla squadra di Inzaghi e alla società, che ha rilanciato le ambizioni per la nuova stagione.

Alle spalle del club siciliano si piazza il Cesena, che ha già raggiunto 6.536 abbonamenti, seguito dall’Avellino con 6.400. In quarta posizione sale il Modena, che grazie a un’impennata recente ha toccato quota 3.016 tessere. Più distanziato lo Spezia (2.043), mentre chiude il gruppetto la Juve Stabia con 1.034. Ancora bassi i numeri della Reggiana (260 abbonamenti), mentre Bari, Sampdoria, Padova, Pescara, Sudtirol, Venezia, Empoli, Entella, Frosinone, Catanzaro, Carrarese, Mantova e Monza non hanno ancora comunicato dati ufficiali o devono ancora far partire le rispettive campagne.

Nelle prossime settimane, con il via ufficiale delle campagne nelle altre piazze, la classifica potrebbe subire variazioni. Ma intanto, il Palermo può godersi un primato che conferma l’amore di una città intera per i suoi colori.