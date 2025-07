Palermo, quarto giorno di ritiro: squadra al completo, Gyasi in gruppo a Châtillon

Quarto giorno di ritiro per il Palermo a Châtillon, con una novità che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi: Emanuel Gyasi si è unito ufficialmente al gruppo ed è sceso in campo per la prima volta con la maglia rosanero. L’esterno offensivo, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli, ha svolto l’intera seduta con i compagni, tra sorrisi, applausi e prime indicazioni da parte di mister Inzaghi. A Châtillon cresce l’entusiasmo, anche grazie al sostegno dei tifosi che non fanno mancare il loro calore sugli spalti del “Brunod”. La squadra proseguirà con un’altra seduta nel pomeriggio, continuando la preparazione in vista della nuova stagione di Serie B.

Il Palermo accelera: la rosa prende forma e l’entusiasmo cresce. E Gyasi ha già cominciato a scrivere le prime righe della sua avventura in rosanero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)