Palermo-Manchester City, info biglietti: niente settore ospiti, ingressi nominativi e controlli severi

Il Manchester City ha comunicato ufficialmente le modalità di accesso per la sfida amichevole contro il Palermo, in programma nei prossimi giorni. Il club inglese ha ricevuto 591 biglietti per l’incontro, ma ha precisato che non sarà disponibile un settore ospiti dedicato: i posti a sedere non saranno separati e i tifosi rosanero e inglesi assisteranno alla partita fianco a fianco.

Tutti i biglietti saranno nominativi: ai tornelli verranno effettuati rigorosi controlli dell’identità con documento fotografico. L’ingresso sarà infatti vietato a chi non avrà un biglietto intestato a proprio nome, come stabilito dalle normative italiane. I documenti accettati per il riconoscimento saranno passaporto o patente di guida.

I tagliandi verranno emessi in modalità “print@home”, ovvero da stampare autonomamente o da mostrare direttamente sul cellulare. Saranno inviati singolarmente a ogni tifoso da parte del Palermo FC. Per questo motivo, nome, data di nascita e indirizzo email di ciascun acquirente saranno condivisi con il club rosanero.

La distribuzione dei biglietti seguirà un criterio preciso: riceveranno l’accesso gli abbonati del City, i membri dell’Hospitality stagionale, il proprietario del club, il consiglio di amministrazione, dirigenti, staff, giocatori, ex calciatori, partner ufficiali e il Manchester City Supporters Club.

Il Manchester City ha infine sconsigliato la prenotazione di viaggi e alloggi prima di aver ricevuto conferma dell’acquisto del biglietto, poiché date e orari della partita potrebbero variare. Una comunicazione chiara, nel rispetto delle normative e a tutela della sicurezza di tutti i presenti.