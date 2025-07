Reggiana, Corona dice sì: attesa per il via libera del Palermo

La Reggiana prepara i primi botti in attacco. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità per l’acquisto dell’esterno offensivo Elayis Tavsan. Ma il colpo più interessante in prospettiva è rappresentato da Giacomo Corona, attaccante classe 2004 di proprietà del Palermo.

Corona, figlio del celebre bomber Giorgio, si è messo in luce nell’ultima stagione al Pontedera con 11 gol e 6 assist in poco più di 2.000 minuti giocati. Ora si trova in ritiro con il Palermo agli ordini di Filippo Inzaghi, ma come evidenzia Il Resto del Carlino, appare difficile che “Superpippo” possa garantirgli minuti importanti fin da subito, considerata la missione dichiarata della promozione diretta in Serie A.

La Reggiana di Dionigi, invece, potrebbe offrirgli spazio e continuità in un contesto tecnico favorevole, dove l’idea è quella di impiegarlo inizialmente come vice Gondo, con ampie possibilità di ritagliarsi spazio anche da titolare. Come sottolinea ancora Il Resto del Carlino, Corona ha già dato il suo sì al progetto emiliano: si attende ora solo il via libera da parte del Palermo, con cui i rapporti sono ottimi (basti pensare agli affari già chiusi per Stulac e in corso per Vasic).

Oltre a Corona, nel mirino c’è anche Tommaso Corazza del Bologna per la corsia sinistra – conteso con il Catanzaro – e Matteo Rover del Südtirol. Intanto, l’esterno Tavsan è pronto a vestire il granata: classe 2001, olandese di nascita ma con origini turche e surinamesi, ha chiuso la scorsa stagione al Cesena con 4 reti e 3 assist. Un profilo capace di creare superiorità numerica, utile a Dionigi per variare assetto tattico, come rimarcato ancora da Il Resto del Carlino.

Nel frattempo, Sersanti è vicino al Cagliari, Lucchesi atteso al Palermo a titolo definitivo, mentre per Pyyhtia è fumata nera: il Modena ha superato la Reggiana nella corsa al centrocampista finlandese.