Ceccaroni: «C’è entusiasmo, Inzaghi ci chiede dedizione. Palermo deve stare davanti»

Nel quarto giorno di ritiro del Palermo in Valle d’Aosta, Pietro Ceccaroni ha parlato in conferenza stampa, tracciando un primo bilancio del lavoro con il nuovo allenatore Filippo Inzaghi e delle sue ambizioni personali e di squadra.

«L’impatto mi sembra molto positivo – ha esordito il difensore rosanero –. C’è grande entusiasmo. Il mister si è presentato con grande voglia di lavorare e cerca di trasmetterci quello in cui crede. Il fatto che ci sia molto entusiasmo è importante».

Ceccaroni ha poi riflettuto sulla scorsa stagione: «Sono contento della mia stagione, anche se l’obiettivo della squadra non è stato raggiunto. Riuscire a giocare un po’ più avanti è stata una cosa migliore. Questo modulo con la difesa a tre mi dà possibilità di esprimermi meglio. Cercheremo di riproporlo quest’anno».

Sul nuovo corso targato Inzaghi ha aggiunto: «Gli errori dell’anno scorso sono stati valutati. Ci sono tanti motivi diversi. Inzaghi ci sta dando grande dedizione sul lavoro. Ci dice di pensare al gruppo e non al singolo. Abbiamo una squadra di livello e dobbiamo mettere qualcosa in più per centrare l’obiettivo».

Spazio anche a una nota personale sull’amico e nuovo compagno Tommaso Augello: «È il mio testimone di nozze: ci siamo sentiti spesso e abbiamo fatto un sacco di vacanze insieme. È un grande giocatore».

Sulle prime indicazioni tattiche: «Siamo solo all’inizio. Vedremo che input ci darà il mister. Sembra che voglia che ci muoviamo tanto e che si crei gioco non solo in impostazione, ma anche trovandosi in zona offensiva a fare gol. La Serie B è un campionato complicato: spesso ci sono sorprese. Dobbiamo lavorare con entusiasmo e voglia di fare. Il Palermo deve stare lì davanti e cercheremo di farlo».

Il difensore ha proseguito sottolineando: «Il mister tiene tanto al pressing e alla fase offensiva, sa che recuperando palla ed essendo compatti possiamo essere più pericolosi in avanti. I nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare sostegno. Abbiamo voglia di riscatto e l’entusiasmo che sta arrivando può farci andar bene le cose: dobbiamo essere noi a metterci del nostro e rendere orgogliosi i tifosi».

Infine, un commento sull’amichevole di lusso contro il Manchester City: «Un mix di bellissime emozioni. Chi non sogna di giocare con una squadra di questo livello? Affronteremo dei campioni assoluti e cercheremo di fare una bella figura. Loro hanno una squadra di livello mondiale. Vedremo di riuscire a giocare bene al “Barbera”».

Sulla corsa alla Serie A: «Le squadre retrocesse dalla A partono sempre per fare un campionato di livello. Chi può sorprendere? Forse il Mantova: loro giocano molto bene, ma è ancora molto presto».